O2 App Bonus: bis zu 30 GB kostenloses Datenvolumen einmalig und 500 MB pro Monat – Bei O2 bekommen Kunden, die sich für die Nutzung der O2 App entscheiden, derzeit einen recht interessanten Bonus. Je nach Tarif sind dabei bis zu 30 Gigabyte kostenloses Datenvolumen einmalig und 500 Megabyte extra Datenvolumen (ebenfalls gratis) jeden Monat möglich. die 30 GB Datenvolumen können dabei 3 Monate lang genutzt werden, danach verfällt das nicht genutzte Volumen. Die 500 Megabyte Datenvolumen stehen jeweils in dem gebuchten Monat zur Verfügung. Für die Nutzung des Datenvolumens reicht es, die App zu installieren und mit dem Vertrag zu verknüpfen. Danach gibt es im Bereich Angebote di monatlichen 500MB. O2 schreibt selbst dazu:

So holst du dir deine 500 MB extra Datenvolumen (Prepaid- und Vertragskunden): Deine gratis 500 MB findest du jeden Monat in der Mein O 2 App unter „Angebote“.