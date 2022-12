Das Team von Appdated wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr

In wenigen Stunden steht uns der Jahreswechsel bevor und die 2022 auf euren Android- oder iOS-Geräten wird die Jahresgrenze überschreiten. Daher wünscht euch das gesamte AppDated-Team einen guten Rutsch und vor allem ein gesundes neues Jahr 2023. Denn auch im nächsten Jahr wollen wir weiterhin die Welt rund um Android und Apple mit euch entdecken, über die heißesten Gerüchte diskutieren, neue Applikationen vorstellen und natürlich das ein oder andere Smartphone näher betrachten.

An dieser Stelle wollen wir uns noch mal ganz herzlich für die regelmäßigen Besucher, zahlreichen Kommentare und netten E-Mails bedanken. Wir sind mittlerweile seit mehr als 10 Jahren für euch da und hoffen natürlich, dass wir uns im nächsten Jahr in neuer Frische wieder sehen. Zahlreiche Highlights konnten wir dieses Jahr zusammen erleben und freuen uns auf das nächste Jahr mit euch, wenn wir die neusten Geschichten rund um die Smartphone-Welt für euch aufbereiten. Wir wünschen euch noch einmal einen guten Rutsch und wir lesen uns in 2023.

Das Team von appdated.de