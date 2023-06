Screenshot kann aufgrund Sicherheitsrichtlinie nicht aufgenommen werden – so umgeht man die Sperre – Der Screenshot ist eine wichtige Funktion bei Handys und man merkt das besonders dann, wenn man keinen Screenshot mehr machen kann. Einige Apps haben diese Funktion abgeschaltet und dann kommt statt der Aufnahme des Bildschirms die Fehlermeldung:

Screenshot kann aufgrund einer Sicherheitsrichtlinie nicht aufgenommen werden

In neueren Android Versionen können Apps diese Funktion abschalten und das passiert vor allem in Apps, die sicherheitsrelevante Funktionen beinhalten, beispielsweise bei Banking Apps. Selbst wenn jemand das Handy hackt oder stiehlt, können dann nicht so einfach Daten kopiert werden.

Allerdings sind Nutzer recht häufig von dieser Funktion überrascht.

So fragt ein Nutzer im Samsung Forum:

Screenshot kann aufgrund einer Sicherheitsrichtlinie nicht aufgenommen werden…

In manchen Apps erscheint dieser Text, wenn man einen Screenshot aufnehmen möchte. Da ich geschäftlich in einer App ständig Screenshots machen muss, nervt das schon sehr.

Kann jemand helfen?

Und bei GuteFrage schreibt ein Nutzer zu diesem Problem

Hey Leute,seit ich das Samsung Galaxy S6 edge habe, kann ich keine Screenshots mehr von meinen Mails machen. Wenn ich einen Screenshot machen will, wird mir die Meldung “Screenshot kann nicht aufgenommen werden. Der Vorgang wurde durch eine Sicherheitsrichtlinie verhindert“ angezeigt . Gibt es eine Möglichkeit, diese Richtlinie aus zuschalten oder zu umgehen ?Auf meinem alten Handy (Galaxy S4) funktionierte das alles noch mit den Screenshots. Ich brauch die Funktion leider ..

Diese Lösung ist aber recht einfach und hier wollen wir zeigen, wie man auch bei solchen Apps Screenshots machen kann.

Screenshot kann aufgrund Sicherheitsrichtlinie nicht aufgenommen werden – so umgeht man die Sperre

Android erlaubt die Sperre von Screenshot, man kann diese Sperre aber auch wieder aufheben. In der Regel findet man daher in den Einstellungen der Apps die Möglichkeit, einen Screenshot zuzulassen. Leider gibt es aber keine standardisierten Weg, die Screenshot wieder zu aktivieren. Man muss daher die Apps durchsuchen um die richtigen Einstellungen zu finden. Bei der Banking App der DIBA sieht es beispielsweise so aus:

Screenshot zulassen bei der DIBA Banking App

Häufig ist diese Option im Bereich der allgemeinen Einstellungen versteckt oder unter Datenschutz. Man sollte dazu darüber nachdenken, hinter die Option wieder zu aktivieren. Das macht zwar beim nächsten Screenshot eventuell wieder Arbeit, erhöht aber zumindest den Schutz für die eigenen Daten.

