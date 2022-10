Xiaomi 12 und Xiaomi 12T – Backup erstellen und Sicherung wiederherstellen – Xiaomi bietet bei den Xiaomi 12 und Xiaomi 12 pro eine ganze Reihe an neuer Technik an und als Betriebssystem arbeiten Android 12 und MIUI 13 in der neusten Version auf den Modellen. Vor allem mit MIUI 13 gibt es bei Speicher einige Neuerungen.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den neuen Speicherkonzepten:

MIUI 13 führt Liquid Storage ein, eine neue Methode auf Systemebene zur Verwaltung der Art und Weise, wie Dateien auf Geräten gespeichert werden. Da wir die Daten auf herkömmlichen Geräten ständig schreiben und neu schreiben, wird der Speicher des Geräts im Laufe der Zeit fragmentiert. Nach nur 36 Monaten verlangsamt sich die Lese- und Schreibgeschwindigkeit um bis zu 50 %. Dies wirkt sich auch darauf aus, wie schnell Sie auf Apps zugreifen können und wie schnell diese Apps auf ihre erforderlichen Ressourcen zugreifen können – was alles verlangsamt. Liquid Storage auf MIUI 13 reduziert die Fragmentierung und verwaltet gespeicherte Daten aktiv, wodurch die Defragmentierungseffizienz um bis zu 60 %* verbessert wird. Langfristig sinken die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten einiger anderer Android-Betriebssysteme nach 36 Monaten um bis zu 50 %, während MIUI 13 bis zu 95 %** beibehält – was den Benutzern länger ein „neues“ Erlebnis bietet und die Lebensdauer des Geräts verlängert. Um die Leistung weiter zu steigern, bringt der Atomized Memory von MIUI 13, eine ultrafeine Speicherverwaltungsmethode, die RAM-Effizienz auf ein neues Niveau. Diese Funktion analysiert, wie Apps Speicher verwenden, und unterteilt die RAM-Nutzungsprozesse einer einzelnen App in wichtige und unwichtige Aufgaben. Dann werden alle unwichtigen Aufgaben geschlossen, sodass Apps den Speicher nur für das verwenden können, was Ihnen gerade wichtig ist, sodass Sie mehr Apps ausführen können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Man kann daher bei Xiaomi 12 und 12 pro und auch bei anderen neuen Modellen mit MUI 13 die Daten noch schneller speichern, grundsätzlich bleibt aber das Problem, dass bei einem technischen Defekt oder einem Verlust der Geräte die Daten weg sind. Daher sollte man sie sichern und in diesem Arikel wollen wir zeigen, wie man das Backup beim Xiaomi 12 und 12 pro macht und nutzt.

Xiaomi Mi 12 Serie – Backup erstellen und aufspielen

Backup ist die englische Bezeichnung für Datensicherung. Es werden Kopien von Dateien erstellt, in der Absicht diese bei Datenverlust wieder einspielen zu können. Die auf dem Speichermedium gesicherten Daten werden als Sicherungskopien bezeichnet. Mit der Zeit sammeln sich viele persönliche Daten auf dem Smartphone, die wichtigsten Daten lohnt es daher als Backup zu sichern. Im Benutzerhandbuch wird lediglich die Datensicherung über den Android Backup Service beschrieben.

Zunächst das „Einstellungen“-Menü öffnen. Anschließend über „Nutzer – Sichern & zurücksetzen“ zu „Mein Daten sichern“ navigieren. Die Funktion per Schieberegler aktivieren. Anschließend auf „Sicherungskonto“ und „Konto hinzufügen“ klicken. Die Kontodaten eingeben.

Das Einspielen erfolgt auf dem auf dem selben Weg. Unter „Sichern & zurücksetzen“ geht man jedoch zu „automatische Wiederherstellung“. Anschließend kann man das gewünschte Backup von dem Sicherungskonto auswählen und wieder einspielen.

Daneben kann man aber auch noch die Backups in der Mi Cloud speichern und auch am PC lässt sich ein lokales Backup sichern. In beiden Fällen ist das Wiederherstellen aber nicht ganz so einfacher, daher empfehlen wie die Nutzung des Android Backups.

Video: lokales Backup bei Xiaomi machen

Weitere Artikel rund um Android

Neue Artikel rund um Android

Weitere Artikel rund um das Xiaomi 12

Die neusten Artikel rund um Xiaomi