Xiaomi 12 und Xiaomi 12T – Reset und Werkseinstellungen – Die neue Xiaomi 12 Serie bringt einen neuen Namen mit und verzichtet auf die Mi-Silbe im Namen. Die Geräte sind also die Nachfolger der Xiaomi Mi 11 Modelle, auch wenn das Unternehmen nun den Namen vereinfacht hat. Bei der Software setzt Xiami auf das bewährte Android 12 in Verbindung mit der neuen MIUI 13 Benutzeroberfläche. Damit hat man an sich ein sehr stabiles System und die meisten Nutzer dürften damit auch ohne Probleme arbeiten können, denn die Unterschiede zu den älteren Android Version liegen eher im Detail. Größere Störungen oder technische Probleme dürften damit eher die Ausnahme sein.

Sollten sie dennoch auftreten, kann man sich oft mit einem einfachen Neustart oder Reset der Xiaomi 12 und 12 pro Modelle weiter helfen, in schweren Fällen muss man auch zum Werksreset greifen. Dann werden alle Daten auf den Geräten gelöscht und man bekommt ein komplett neues System aufgespielt – den Werkszustand eben. Daher ist auch ein Backup wichtig, denn bei solchen Factory Resets gehen alle gespeicherten Daten verloren.

In diesem Artikel wollen wir zeigen. wie man die Geräte komplett zurücksetzt und auch, wie die Daten löscht und die Werkseinstellungen wieder herstellt.

HINWEIS: Bei diesem Vorgehen werden alle Daten auf den Geräten gelöscht, man sollte also alle Dateien, Bilder und Videos so weit es noch geht vorher sicher!

Xiaomi 12 und Xiaomi 12T – Reset und Werkseinstellungen

Kurzanleitung:

Öffnet die Einstellungen. Tippt auf den Punkt Sichern & Zurücksetzen. Wählt Auf Werkszustand zurücksetzen aus. Bestätigt mit dem Button Telefon zurücksetzen und danach mit Alles löschen. Unter Umständen müsst ihr den Vorgang noch mit eurem Passwort, Sperrmuster oder der PIN bestätigen.

Tastenkombination für das Zurücksetzen des Android-Smartphones

Wenn euer Smartphone nicht mehr startet oder der Bildschirm eingefroren ist, könnt ihr auch die folgende Tastenkombination nutzen, um es zurückzusetzen:

Drückt gleichzeitig die Leiser-Taste und die Power-Taste. Macht das einige Sekunden lang.

Danach erscheint ein Bootscreen:

Wählt mit der Leiser- beziehungsweise Lauter-Taste den Punkt wipe data/factory reset (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) aus. Bestätigt mit der Power-Taste. Bestätigt den Vorgang danach nochmal, indem ihr Yes – delete all user data auswählt. Danach startet das Handy neu.

Unter Umständen weichen die Menüpunkte bei eurem Smartphone ab und ihr müsst stattdessen Wiederherstellen (Recovery) oder Ähnliches auswählen.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

