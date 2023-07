Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 ultra – Handbuch und Anleitung in Deutsch [UPDATE Reparaturhandbuch]

Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 ultra – Handbuch und Anleitung in Deutsch – Samsung setzt bei der Galaxy S22 Serie nicht nur auf neue Technik und vor allem beim Galaxy S22 ultra auf ein neues Design, sondern auch bei der Software und dem Betriebssystem gibt es Neuerungen. So arbeiten die Modelle mit Android 12 und One UI 4.0 als Benutzeroberfläche und damit gibt es einige Veränderungen. Unter anderem wurde die Sicherheit verbessert.

Das Unternehmen schreibt zur Sicherheit der neuen Modelle:

In der Galaxy S22-Serie ist auch die Samsung Knox Vault Sicherheitsplattform integriert. Sie besteht aus einem sicheren Prozessor plus Speicher und isoliert sensible Daten wie Passwörter, biometrische Daten oder Blockchain-Schlüssel vom Hauptbetriebssystem des Geräts. Über das One UI Privatsphäre-Dashboard können Nutzer App-Zugriffe einfach regulieren. Zusätzlich wird über einen Indikator angezeigt, ob eine derzeit verwendete App Zugriff auf das Mikrofon oder die Kamera hat. Die Galaxy S22-Serie verfügt außerdem über mehrere neue Sicherheits-Features, darunter die ARM-Micro-Architecture, die Cyberangriffe auf das Betriebssystem und den Speicher verhindert.

Generell hat sich aber die Bedienung der Modelle durch Android 12 und One UI 4.0 nicht so stark verändert. Wer bereits mit Android gearbeitet hat und eventuell auch bereits ein Galaxy-Modell von Samsung hatte, dürfte sich auch bei den Galaxy S22 Smartphones zurecht finden. Dennoch kann es natürlich nicht schaden, ab und an einen Blicks ins Handbuch zu werfen.Mit dem Galaxy S23 ist mittlerweile auch der Nachfolger verfügbar. Die Anleitung zu den neueren Modelle gibt es hier: Galaxy S23 Handbuch

Video: die besten Tipps und Trick für das Galaxy S22

Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 ultra – Handbuch und Anleitung in Deutsch

Samsung liefert die Modelle mittlerweile leider nicht mehr mit Handbüchern aus Papier aus, stellt aber für die neuen Smartphones passende PDF Dokumente mit der Anleitung und dem Handbuch kostenlos zum Download bereit. Auch das Galaxy S22 Handbuch wird auf diese Weise geliefert, man kann es sich also bei Bedarf gratis aus dem Netz laden. Die aktuelle Version findet man hier:

UPDATE: Samsung hat mittlerweile auch die Anleitung für Android 13 auf den Galaxy S22 zur Verfügung gestellt. Google stellt selbst leider kein direktes Handbuch für Android 13 zur Verfügung. Daher ist es gut, dass man zumindest diremt von Samsung eine Anleitung mit den aktualisierten Funktionen auch für Android 13 bekommt. Auch dieses Handbuch ist wieder kostenlos hier zum Download:

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

