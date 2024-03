Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 ultra – IMEI Nummer finden

Samsung arbeitet derzeit an einer etwas billigeren Version der Samsung Galaxy Z Fold Modelle und intern sollen die Geräte wohl unter der Bezeichnung Q6A entwickelt werden. Mittlerweile gehen viele Experten davon aus, dass die Smartphones als Galaxy Z Fold FE oder Z FE auf den Markt kommen werden – in Anlehnung an die FE-Modelle der … Weiterlesen