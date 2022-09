ZTE Blade V40 Serie – erstes Modell nun auch in Deutschland zu haben – Es hat vergleichsweise lange gedauert, aber nun ist das erste Modell der neuen ZTE Blade V40 Serie auch in Deutschland zu haben. Die Smartphones sind ab 220 Euro im Handel und die anderen Modelle der Reihe sollen in dne kommenden Wochen noch folgen.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Preis:

Das ZTE Blade V40 ist das Basis-Modell der neuen ZTE Blade V40 Serie, die außerdem das ZTE Blade V40 Vita, das ZTE Blade V40 Pro, und das ZTE Blade V40s umfasst. Es macht den Anfang bei der Markteinführung der Serie in Deutschland und wird zum Preis von 219,90 Euro (UVP) in den Handel kommen. Die übrigen Modelle werden im Laufe des Jahres folgen und über alle Vertriebskanäle erhältlich sein.

ZTE Blade V40 Serie – gleich 4 neue Modelle vorgestellt

ZTE auf dem MWC 2022 in Barcelona gleich 4 neue Modelle der Blade V40 Serie vorgestellt: das ZTE Blade V40 5G, das ZTE Blade V40 Pro, das ZTE Blade V40 und das ZTE Blade V40 Vita. Die Top-Version hat dabei auch 5G Technik, die anderen Smartphones müssen darauf leider noch verzichten.

Das Unternehmen schreibt selbst zu der neuen Serie:

Unbegrenzte Innovation ist der beste Weg zu weiteren Durchbrüchen. Dank großartiger technologischer Innovationen ist ZTE weiterhin führend in der Entwicklung der Branche. Die neueste Version der ZTE Blade V40 Serie wird den Nutzern einen moderneren Lebensstil mit 5G, ein wunderbares Erlebnis mit schnellem Aufladen und exzellentem Aussehen, eine immersivere visuelle HD-Wahrnehmung und ein praktischeres supergroßes Display sowie eine lange Akkulaufzeit bieten. Mit der vielfältigen Konfiguration und der außergewöhnlich starken Leistung wird es die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer:innen in vollem Umfang erfüllen.

Das neue Lineup sieht wie folgt aus:

ZTE Blade V40 5G: Das V50 5G setzt auch einen 7nm Octa-Core 5G-Prozessor mit 5G Modem, genauere Angaben dazu wurden bisher aber nicht gemacht. Es ist das einzige Modell der V50 Serie, dass die 5G Technik unterstützt.

ZTE Blade V40 Pro: Die Pro-Variante der VBlade V40 Serie hat ein 6,67 Zoll Display und unterstützt schnelles Aufladen mit 65 Watt. Dazu gibt es einen 5.100mAh Akku und ein sehr dünnes Gehäuse.

ZTE Blade V40: Das normale Blade V40 hat eine Displaygröße von 6,67 Zoll und ist damit genau so groß wie die Pro-Version. Es gibt eine 48-MP-Dreifachkamera und eine Frontkamera mit 8MP.

ZTE Blade V40 Vita: Das Vita setzt auf ein Display mit Waterdrop Notch und unterscheidet sich damit auch äußerlich von den anderen 3 Modellen. Es gibt einen großen 6.000mAh Akku und ein Display mit 6,745 Zoll.

Die ZTE Blade V40 Serie wird ab April 2022 schrittweise auf den Markt gebracht und in allen Vertriebskanälen weltweit erhältlich sein, einschließlich des Anbietermarktes, des freien Marktes, sowie in den Online und Offline-Vertriebskanälen und anderen Vertriebswegen. Genaue Preise zu den einzelnen Modellen wurden bisher noch nicht bekannte gegeben.