Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra – Backup erstellen und aufspielen – Samsung hat die Smartphones der Galaxy S22 Serie für einen längeren Einsatz über mehrere Jahre optimiert. Sowohl die Softwareupdates gibt es für 4 Jahre und auch Design und Verarbeitung wurdne so gewählt, dass die Modelle dauerhaft genutzt werden können.

Das Unternehmen schreibt selbst zum langlebigen Ansatz der Galaxy S22 Serie:

Sowohl das Galaxy S22 als auch das S22+ verfügen über das markante, sehr beliebte Contour-Cut-Design der S-Serie, das die Kamera nahtlos in das Gehäuse integriert. Für einen raffinierteren Look hat Samsung beide Geräte mit einem flachen Display in elegantem Glas- und Haze-Finish ausgestattet. Das Kameragehäuse der S-Serie passt sich mit seinem schlanken und symmetrischen Metallrahmen nahtlos an die Farbe des Gerätegehäuses an. Die Smartphones bestechen damit durch ein harmonisches, modernes und schlankes Design. Sowohl das Samsung Galaxy S22 als auch das S22+ sind in den Farben Phantom Black, Phantom White, Green und Pink Gold9 erhältlich.

Und dieses Design ist auch noch langlebig: Die Modelle der Galaxy S22-Serie sind die bisher robustesten Mobilgeräte von Samsung. Sie verfügen über die Kombination aus Armor Aluminium im Rahmen und dem neuen Gorilla® Glass Victus+ auf Vorder- und Rückseite – Kratzer und Stürze werden damit weniger zum Problem.

Doch die Langlebigkeit bezieht sich nicht nur auf die Hardware. Samsung möchte Nutzern mobile Performance und ein stimmiges Erlebnis auf lange Sicht bieten. Um das zu ermöglichen, wird die gesamte Galaxy S22-Serie bis zu vier Generationen lang von Android OS Upgrades10 unterstützt. Samsung wird dieses Angebot auch auf andere Produktlinien ausdehnen, um die Unterstützung über das gesamte Galaxy Ökosystem sicherzustellen.