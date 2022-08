Xiaomi 12 mit Vertrag: die besten Deal und Aktionen mit Tarif – Bei den Xiaomi 12 Modellen hat das Unternehmen das Kürzel Mi im Namen komplett weggelassen und setzt daher nur noch auf den Firmennamen und die Nummer der Serie. Es gibt dabei zum Start drei Modelle: das Xiaomi 12, das Xiaomi 12 pro und die 12x Modelle, die faktisch die Lite-Version der Modellreihe darstellen.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den neuen Xiaomi 12:

Mit der Xiaomi 12 Series können Nutzer:innen nicht nur jeden Moment in bester Detailtiefe festhalten, sondern diese Momente auch in erstaunlicher und realitätsnaher Detailtreue wieder erleben. Alle drei Geräte bieten eine lebendige Darstellung auf einem AMOLED Dot Display, das von DisplayMate mit der Bestnote A+ bewertet wurde und TrueColor unterstützt. Für zusätzliche Sicherheit ist das Display mit kratzfestem Corning® Gorilla® Glass Victus® ausgestattet. Das Display nutzt außerdem Dolby Vision®, die branchenführende Bildgebungstechnologie, die Inhalte mit lebendigen Farben und Details zum Leben erweckt. Zudem unterstützt die Xiaomi 12 Series HDR 10+. Das Xiaomi 12 Pro ist SGS Eye Care Display Certified und schont somit die Augen der Nutzer:innen bei langer Smartphone-Nutzung und Marathon-Sessions.

Das Unternehmen hat damit im Vergleich zu den Xiaomi Mi 11 vor allem bei der Kamera und der Performance des Prozessors deutlich zugelegt. Die Zielrichtung ist dabei natürlich klar: das Unternehmen möchte mit den anderen Topmodellen von Samsung oder auch Apple konkurrieren und hat daher die Xiaomi 12 als Option für Kunden im Bereich der Flaggschiffe konzipiert. Die Angebote anderer Hersteller gibt es hier: iPhone 13 mit Vertrag | Galaxy S22 mit Vertrag | iPhone 12 mit Vertrag | Galaxy S21 mit Vertrag

TIPP: Die Xiaomi 12 Serie unterstützt generell 5G und daher kann es sich lohnen, beim Handyvertrag direkt auf 5G Tarife zu setzen. Dazu sind die Modelle vor allem dann sinnvoll einzusetzen, wenn man sie mobil im Internet nutzen kann. Daher lohnen sich durchaus Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Wer nicht ganz so viel Surfen möchte, kann auch auf günstigere Handy Flat mit 10 GB oder auf 20 GB Flat und weniger zurückgreifen, kommt dann aber möglicherweise schneller an die Drosselgrenze. Ist unklar, wie viel Datenvolumen man braucht, kann eine Prepaid Allnet Flat sinnvoll sein. Damit kann man ohne Tarifbindung testen, wie viel Volumen man benötigt und man kann dann auch immer wieder wechseln (geht auch per Prepaid Freikarte).

Preislich gesehen ordnen sich die Xiaomi 12 Modelle mit und ohne Vertrag bei den Topmodellen der Konkurrenz ein. Die Preise starten bei um die 800 Euro und liegen bei über 1.000 Euro bei der Pro-Version. Das schlägt sich natürlich auch bei den Kosten für die Xiaomi 12 mit Allnet Flat und Tarif nieder, denn der Kaufpreis wird über die monatliche Grundgebühr refinanziert. Man findet daher selten Angebote unter 40 Euro.

05.08.2022 – Xiaomi 12 | 5G mit Smartwatch mit Vertrag O 2 Grow mit 40+ GB – kein Anschlusspreis und nur 39,99 Euro monatlich (bei 36 Raten)

14.05.2022 – Xiaomi 12Pro 5G für 129,95€ + O2 Free L Boost für 44,99€ monatlich mit 120GB

01.04.2022 – Xiaomi 12 5G (256 GB) für 49 € Zuzahlung + 3 Monate YouTube Premium gratis + o2 Free M Boost (40 GB und 300 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 879,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 49 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 928,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 38,70 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 899 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 1,24 € monatlich

24.03.2022 – Xiaomi 12 Pro 5G (256 GB) für 49 € Zuzahlung + Xiaomi Watch S1 Active+ 100 € Wechsel-Bonus+ o2 Free L Boost (120 GB mit 300 Mbit/s) für 49,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1239,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 49 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1288,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 53,70 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 1149,90 € UVP für’s Smartphone und 100 € Wechsel-Bonus) => 1,62 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 1149,90 € UVP für’s Smartphone, 179 € UVP für die Watch und 100 € Wechsel-Bonus) => -5,84 € monatlich

Xiaomi 12 Aktion zu allen Modellen: Kostenloser YouTube Premium-Zugang – Käufer:innen eines Geräts der Xiaomi 12 Series in Deutschland erhalten drei Monate lang YouTube Premium kostenlos, womit sie Zugang zu den besten Inhalten werbefrei und offline erhalten.[4] Das Angebot beinhaltet ein Abonnement für YouTube Music Premium, mit dem Nutzer:innen unbegrenzten, werbefreien Zugriff auf mehr als 80 Millionen offizielle Songs sowie Live-Auftritte, Cover und Remixe erhalten.

5G bei den Xiaomi 12 Modellen

Die komplette Serie der Xiaomi 12 Handy kann 5G in Deutschland nutzen und zwar bei allen Anbietern. Man kann also unabhängig vom Netz den jeweils besten oder billigsten 5G Tarif aussuchen, auch 5G Prepaid Angebote können mit den Xiaomi 12 Modellen genutzt werden.

Man sollte allerdings sicherstellen, dass vor Ort das 5G netz des eigenen Netzbetreibers auch bereits ausgebaut ist. Aktuell hat die Telekom im 5G Bereich den höchsten Versorgungsgrad. Im D1 Netz der Telekom kann man also mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits 5G nutzen.

Die Stiftung Warentest hatte das Telekom Netz getestet und kommt auf wirklich gute Werte:

Das Mobilfunknetz der Telekom punktet sowohl bei der Verfügbarkeit des Netzes als auch bei den Datenraten. Das zeigt sich bei den gemessenen Datenverbindungen der Stiftung Warentest. 5G hat im Netz der Telekom bereits eine hohe Verfügbarkeit. In den Städten lag der Anteil der gemessenen Datenverbindungen über 5G bei 82 Prozent. Auch auf dem Land liegt der Anteil mit 58 Prozent deutlich vor dem Wettbewerb. Beim Datendurchsatz zeigen die Messungen von Stiftung Warentest eine deutliche Steigerung. Die Telekom kommt auf eine mittlere Datenrate beim Download von 121 Mbit pro Sekunde. Damit liefert das Mobilfunknetz der Telekom mit Abstand am meisten Speed. Stiftung Warentest hat für den Test das mobile Internet und die Telefonie unter die Lupe genommen. Dabei fuhren die Testteams mit Messfahrzeugen rund 4.000 Kilometer – in der Stadt, auf dem Land und auf Autobahnen. Zudem führten sie mehr als 5.000 Telefonate durch.

Unabhängig vom Netz empfehlen wir aber einen Blick auf die Netzausbaukarte des jeweiligen Anbieters, wenn man 5G nutzen möchte. Nur wenn dort bereits 5G Netzbereiche in der eigenen Region angezeigt werden, kann man diese mit den Xiaomi 12 Smartphones auch bereits nutzen.

In den Xiaomi 13 im nächsten Jahr soll es dann auch ein AI gesteuertes 5G Modem geben. Wie sich das auf die 5G Nutzung auswirkt, muss sich aber erst noch zeigen.

eSIM bei den Xiaomi 12 mit Vertrag und Tarif

Apple setzt bei den iPhone Topmodellen bereits seit vielen Jahren auf eSIM und auch Samsung verbaut fest installierte Sim seit einigen Generationen bei den neuen Topmodellen.

Xiaomi hat sich allerdings beim Thema eSIM bisher sehr deutlich zurückgehalten und leider ist dies auch bei den Modellen der Xiaomi 12 Serie nicht anders geworden. Das Unternehmen hat zwar Dual Sim bei den Xiaomi 12 verbaut und setzt auf 2x Nano-Simkarten um die Modelle ins Handynetz zu bringen, fest verbaute eSIM haben die Xiaomi 12 aber nicht. Man muss also immer eine Plastik Sim nutzen und kann nicht schnell neue Tarife und Flatrates auf die Modelle laden. Reine eSIM Tarife können daher auch nicht mit den Modellen genutzt werden, aber in der Regel bieten alle Anbieter in Deutschland neben der eSIM auch Plastik Sim an – man muss allerdings eventuell kostenpflichitg wieder zu einer normalen Plastik Sim zurück wechseln.

