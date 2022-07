Xiaomi 13 – Samsung soll das Display liefern – Die Xiaomi 13 Modelle werden nicht nur die neuste Version des Snapdragon Prozessors von Qualcomm bekommen, sondern auch beim Display aufgewertet. Angeblich sollen die Modellen die neuen Samsung E6 Display bekommen und damit qualitativ deutlich bessere Technik als in den aktuellen Modellen. Damit sollen auch die Ränder des Display deutlich kleiner werden. Ein 4K Display wird es wohl aber dennoch nicht werden, sondern lediglich eine 2K Version.Samsung wertet also die Xiami 12er Reihe in vielen Bereichen auf und es bleibt abzuwarten ob sich dass dann auch im Preis niederschlagen wird

Xiaomi 13 – Nächster Leaker bestätigt den Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor

Immer mehr Experten bestätigen, dass Xiaomi bei den Modellen der Xiaomi 13 Serie auf den Nachfolger des aktuellen Snapdragon 1+ Gen 1 Prozessors setzen wird. Man kann also mittlerweile recht sicher davon ausgehen, dass die neuen Modellen mit dem Snapdragon 2 Gen 1 Chipsatz ausgestattet sein werden, wobei der Name bisher noch nicht sicher ist.

Bei NextPIT schreibt man dazu:

Laut dem häufigen Leaker Abhishek Yadav wird Qualcomms Flaggschiff-SoC der nächsten Generation Snapdragon 8 Gen 2 mit der Modellbezeichnung SM8550 heißen. Obwohl es keine Überraschung gibt, wird der neue Chip eine einzigartige CPU-Konfiguration von 1 + 2 + 2 + 3 erhalten. Ja, das ist das gleiche 8-Kern-Design des Vorgängers, aber das Unternehmen wird anscheinend leistungsstärkere Cortex-Kerne einführen, die einen versprechen bis zu 30 Prozent bessere Leistung. Zusammen mit diesem neuen Prozessordesign kommt eine leistungsfähigere Adreno 740 GPU. Leider sind keine Details verfügbar, wie sich diese neue Grafikeinheit im Vergleich zur aktuellen Adreno 730 des Snapdragon 8+ Gen 1 und des Basismodells SD 8G1 schlägt.

Man kann wohl auch wieder davon ausgehen, dass die Xiaomi 13 Modelle mit die ersten Smartphones sein werden, die diesen neuen SoC bekommen.

Xiaomi 13 – Vorstellung Ende 2022 mit SM8550 Prozessor

Die Xiaomi 13 Modelle sind aktuell in der Entwicklung und es gibt bereits einige Punkte, die sich zu den kommenden Topmodellen des Unternehmens sagen lassen. Beispielsweise kann man recht sicher davon ausgehen, dass Xiaomi die aktuellen Benennung beibehält. Es wird also wohl keinen Rollback auf die Xiaomi Mi 13 Benennung geben, sondern die Smartphones werden auch im kommenden Jahr auf die Namen Xiaomi 13, Xiaomi 13 pro und eventuell noch Xiaomi 13X/lite hören.

Sicher scheint auch, dass Xiaomi die Modelle wieder Ende des Jahres vorstellen wird, wie man es jedes Jahr getan hat. Erste Leaks gehen von der letzten Woche 2022 aus, sicher ist dies aber natürlich noch nicht. Leider lässt sich aber nicht sagen, wann die neuen Smartphones dann in Deutschland auf den Markt kommen werden. Beim Xiaomi 12 hat es fast 3 Monate gedauert, bis die Smartphones auch in Deutschland angeboten wurden – das ist auch beim Xiaomi 13 zu befürchten.

Für den Zeitpunkt stehen wohl zwei Top-Prozessoren zur Verfügung: der Snapdragon 8 Gen 1+ und die Snapdragon 8 Gen 2 Version:

Snapdragon 8 Gen 1+ (SM8475) – Start in Q3 2022

Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) – Start in Q4 2022

Da Xiaomi aber in der Regel auf den Topprozessor für das jeweils nächste Jahr setzt, ist wohl der Gen 2 Chipsatz zu erwarten, mehr dazu im nächsten Abschnitt.

Die gute Nachricht dabei: zu diesem Zeitpunkt ist die neuste Android Version bereits mehrere Monate verfügbar und daher ist wohl sicher, dass die Xiaomi 13 Modelle mit dem neuen Android 13 und wohl auch MIUI 14 auf den Markt kommen werden. Der Namen der neusten Version des Xiaomi Betriebssystems ist allerdings noch nicht bestätigt, Google hat dagegen Android 13 bereits als Preview vorgestellt.

Snapdragon 8 Gen2 Prozessor mit Snapdragon X70 5G Modem erwartet

Xiaomi setzt bei den Topmodellen immer den besten Prozessor von Snapdragon ein und ist in der Regel einer der ersten Anbieter, der Zugriff auf diese Technik hat. Das wird auch für 2022 erwartet und daher kann man davon ausgehen, dass die Xiaomi 13 Modelle den Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor mit dem neuen X70 Modem bekommen wird.

Samsung hat das neue X70 5G Modem auch bereits offiziell vorgestellt und daher gibt es zumindest beim Thema 5G einige Punkte, die bereits sicher sind.

Die technischen Details der X/0 Modems:

Die weltweit einzige umfassende 5G-Modem-RF-Systemfamilie, die jedes kommerzielle 5G-Band von 600 MHz bis 41 GHz unterstützen kann und OEMs Flexibilität bei der Entwicklung von Geräten bietet, die die Anforderungen globaler Betreiber unterstützen

Unübertroffene globale Bandunterstützung und Spektrumaggregationsfähigkeiten, einschließlich der weltweit ersten 4X-Downlink-Trägeraggregation über TDD und FDD, mmWave-Sub-6-Aggregation

Eigenständige mmWave-Unterstützung, damit MNOs und Dienstanbieter Dienste wie festen drahtlosen Zugang und 5G für Unternehmen bereitstellen können, ohne ein Sub-6-GHz-Spektrum zu benötigen

Unübertroffene Uplink-Leistung und -Flexibilität mit Uplink-Carrier-Aggregation und geswitchter Uplink-Unterstützung über TDD und FDD

Echtes globales 5G Multi-SIM einschließlich Dual-SIM Dual-Active (DSDA) und mmWave-Unterstützung

Aufrüstbare Architektur, die eine schnelle Kommerzialisierung von 5G Release 16-Funktionen durch Software-Updates ermöglicht

Viele Fans erwarten neben einem neuen Prozessor auch endlich die Kamera mit einem 200 MP Sensor. Samsung hat so einen Chip bereits entwickelt und an sich könnte er auch im Xiaomi 13 zum Einsatz kommen – ob das aber der Fall sein wird ist nach wie vor offen.

Wird es ein Xiaomi 13 ultra geben?

In diesem Jahr ist es noch nicht einmal sicher, dass Xiaomi ein Xiaomi 12 ultra auf den Markt bringen wird, daher lässt sich nur schwer sagen, was das Unternehmen für die Xiaomi 13 Serie in dieser Hinsicht plant. Generell wird das Unternehmen wohl ein Premium-Smartphone als Technologie-Träger benötigen um mit den absoluten Spitzenmodellen der Konkurrenz mithalten zu können. Ob dies aber die Xiaomi 13 Ultra Smartphones sein werden, lässt sich aktuell kaum abschätzen.

BILD: Xiaomi 12

