Xiaomi EOS Liste (auch Redmi und Poco) – diese Smartphones bekommen keinen Support mehr – Den Support mit neuen Versionen für die Software für Smartphones bieten alle Hersteller nur für eine begrenzte Zeit an. Danach gelten die Geräte als EOS (end of support) oder auch EOL (End of life) und es gibt in der Regel weder Bugfixes noch Sicherheitsupdates. Das bedeutet dann leider auch, dass die Modelle zunehmend unsicher werden, weil immer mehr Sicherheitslücken in die Öffentlichkeit dringen, die aber nicht mehr gefixt werden. EOS Geräte sollte man daher nur noch einsetzen, wenn es gar nicht anders geht und im besten Fall keine sensiblen Anwendungen (wie mobiles Banking) darauf einsetzen.

Xiaomi schreibt selbst zum Ansatz hinter dem Ende der Updates und dem Support:

Wir tun unser Bestes, um kontinuierliche Sicherheitsupdates für unsere Smartphones bereitzustellen, die die Marken Xiaomi, Redmi und POCO abdecken. Die Sicherheitsupdates enthalten im Allgemeinen die neuesten Sicherheitspatches, Korrekturen von Sicherheitslücken und andere Sicherheitsverbesserungen. In der Regel werden wir die Sicherheitsupdates für mindestens 2 Jahre nach der ersten Auslieferung eines bestimmten Gerätemodells aufrechterhalten.

Wir veröffentlichen und aktualisieren regelmäßig die nachstehende End-of-Support (EOS)-Produktliste, um Ihnen zu helfen, zu überprüfen, ob Ihr Smartphone Sicherheitsupdates erhalten kann.

Mittlerweile pflegt das Unternehmen auch eine Liste, die zeigt, welche Modelle keinen Support mehr bekommen. Modelle auf dieser Liste sollte man bald ersetzen um sicherzustellen, dass die Daten auf dem eigenen Smartphone auch zukünftig sicher bleiben. Die Geräte die Updates bekommen haben wir in diesem Artikel zusammengestellt: Xiaomi Update Liste

Die Xiaomi EOS Geräte

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

Mi Mix

Mi Mix 2

Mi Max

Mi Max 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi Max 3

Mi 8 Lite

Mi Mix 2S

Mi Mix 2S

Mi 8 Explorer Edition

Mi Mix 3

Mi Mix 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi Play

Mi 8

Mi 9

Die Redmi EOS Geräte

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Weitere Artikel rund um das Xiaomi 12

Die neusten Artikel rund um Xiaomi