Xiaomi 12T – technische Daten bereits in der Google Play Console zu sehen – Der Start der Xiaomi 12T Reihe scheint nicht mehr weit entfernt, denn die Modelle sind bereits bei Google gelistet und dort gibt es zumindest für das Xiaomi 12T pro auch bereits die technischen Details. Größere Überraschungen gibt es dabei nicht: Android 12, Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor und 12GB RAM sind mittlerweile normale Werte für ein Topmodell.

Die technischen Daten des Xiapmi 12T pro in der Play Console

Xiaomi 12T – Launch der neuen Modelle soll bereits im September erfolgen

Die neuen Xiaomi 12S Modelle sind mittlerweile in China vorgestellt. Allerdings sieht es vorerst nicht so aus, als würden die Modelle auch nach Deutschland kommen, stattdessen wird es wohl die 12T Reihe für den internationalen Markt geben. Nutzer müssen dabei dann gar nicht mehr so lange warten, denn die neuen Xiaomi 12T soll bereits im September vorgestellt werden. Viel Zeit dafür hat Xiaomi auch nicht, denn gegen Ende des Jahres kommen ja bereits die Xiaomi 12 Smartphones.

Xiaomi 12T – erste technische Daten geleakt

Bisher halten sich die Hinweise auf die Xiaomi 12T Serie eher im Rahmen, es gibt stattdessen mehr Details rund um neuen Xiaomi 12S, wobei unsicher ist, wie genau sich die Modelle unterscheiden werden. Einige technische Daten wurden nun aber dennoch geleakt und wenn die Angaben stimmen werden die Modelle den erwarteten Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor bekommen und dazu ein 129Hz AMOLED Display sowie eine 120 Watt Aufladung.

UPDATE: Es gibt nun auch die ersten Hinweise auf die Speicher-Versionen. Danach wird das Xiaomi 12T keine 16GB RAM unterstützen und auch keine 512GB Speicher. Konkret soll es folgende Version der Modelle geben: 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/256GB

Bei auf die Optische Bildstabilisierung gibt es leider noch keine Hinweise auf die Kameratechnik. Bleibt also abzuwarten, welchen Bildsensor Xiaomi bei bei Xiaomi 12T Modellen einsetzen wird.

Xiaomi 12T – Update der Modellreihe im 2. Halbjahr 2022 erwartet

Die normalen Modelle der Xiaomi 12 Serie sind mittlerweile auch in Deutschland zu haben (bis auf die Xiaomi 12 Ultra Modelle der Status nach wie vor unbekannt ist), daher fragen sich einige deutsche Nutzer, ob es sich lohnt, auf die aktuellen Modelle zurückzugreifen oder lieber auf das Update der Serie in Form der Xiaomi 12T Modelle zu warten.

Erfreulicherweise gibt es bereits Hinweise, was Xiaomi plant und in der IMEI Datenbank hat man bei Xiaomiui bereits die Seriennummer der neuen Modelle entdeckt. Dabei wird es wohl wieder zwei Modelle geben:

Xiaomi 12T: 22071212AG

22071212AG Xiaomi 12T pro: 22081212G

Daneben wird auch noch ein 22081212UG Modell erwähnt, dass wohl die Xiaomi 12T pro Version mit besserer Aufladung ist. Genauere Details dazu gibt es aber bisher noch nicht. Die Geräteserie soll unter dem Arbeitsnamen Psyche entwickelt werden.

Technisch gibt es leider recht wenige Details, aber man kann wohl davon ausgehen, dass Xiaomi wieder den besten Prozessor verbauen wird und auch bei der Kamera ein Update kommt. Da Snapdragon für den Sommer ein Prozessor-Update angekündigt hat, könnte dies bedeuten, dass auch die Xiaomi 12T Serie einen verbesserten Prozessor bekommt, sicher ist das aber nicht. Qualcomm hat für die neuen Snapdragon Chipsätze aber ausdrücklich auch Xiaomi mit erwähnt – die Chancen auf neue Technik beim SoC stehen also nicht schlecht.

Bei der Software kann man für die Xiaomi 12T wieder auf Android 12 in Verbindung mit MIUI 13 setzen, denn neuere Versionen werden zum Zeitpunkt des Marktstarts wohl noch nicht verfügbar sein oder wenn dann erst ganz neu auf dem Markt. Die Modelle werden wohl recht schnell die Android 13 Version bekommen, aber zuerst mit den aktuellen Varianten von Betriebssystem und Benutzeroberfläche starten

Im letzten Jahr starteten die Xiaomi 11T Modelle Mitte September auch in Deutschland. Aktuell gehen die meisten Experten davon aus, dass dies auch in diesem Jahr bei den Geräten der Xiaomi 12T Serie wieder so sein wird – der Marktstart der Reihe wird also auch wieder für September erwartet und wahrscheinlich auch direkt wieder für den deutschen Markt.

Unklar ist dagegen, ob es auch wieder eine Lite-Version der neuen Modelle geben wird. Bei der 12er Serie wurde ein Xiaomi 12X zusätzlich angeboten, ein Xiaomi 12TX scheint dagegen eher unwahrscheinlich.

BILD: Xiaomi 12 Serie