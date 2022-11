Lösung: TikTok Videos laden nicht und werden nicht abgespielt – Mit der TikTok App hat man zugriff auf Millionen von Videos und die Plattform lebt davon, dass ständig neue Inhalte und Videos produziert und hochgeladen werden. Falls dann die Videos in der App nicht starten und nicht abgespielt werden, ist das natürlich ein größeres Problem, denn damit geht der Hauptnutzen der App verloren.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man tun kann, wenn die Tiktok Videos nicht mehr laden und die Inhalte in der App nicht mehr abgspielt werden. Oft helfen ein paar einfache Einstellungen, um die Tiktok App wieder zum Laufen zu bekommen.

Netzprobleme beim Laden von Tiktok Videos?

Ein großer Punkt bei Schwierigkeiten mit TikTok Videos ist immer das Netz am Smartphone und die mobile Datenverbindung. Ist der Empfang schlecht und sind die Geschwindigkeiten niedrig, kann es sein, dass TikTok Vieos nicht geladen werden. Daher sollte man prüfen, ob mit dem Empfang beim Smartphones alles okay ist und man auch eine gute Netzqualität vor Ort hat. Mehr dazu haben wir in diesen Artikeln zusammengestellt: Kein Netz beim Handy | Sim nicht erkannt | kein mobiles Internet | Sim nicht eingerichtet

Ein weiterer Punkt ist das Datenvolumen am Smartphone. Ist dieses aufgebraucht, wird der Speed oft extrem gedrosselt und dann sind Videos unter anderem auf TikTok nicht mehr sinnvoll nutzbar. Man sollte daher auch prüfen, ob die Probleme bei den Tiktok Videos an zu wenig Datenvolumen liegen. Wir empfehlen für eine regelmäßige Nutzung größere Allnet Flat mit 10 GB oder 20 GB Flat – wer wirklich viel surfen will, sollte dazu über Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen nachdenken. Da gilt auch dann, wenn man selbst viele Video hoch lädt.

Wer im WLAN unterwegs ist, sollte diese Verbindungen prüfen und sicherstellen, dass man korrekt mit einem aktiven WLAN verbunden ist und über dieses WLAN auch eine Internetverbindung besteht. Besonders in Firmennetzwerken kann es dazu sein, dass eventuell Tiktok gesperrt ist um das eigene Netzwerk nicht mit unnötigem Trffic zu belasten. Mehr dazu: WLAN Probleme am iPhone beheben | WLAN Verbindungen reparieren

Video-Probleme durch die Tiktok App selbst

Zu weiteren Problemen kann es kommen, wenn die Tiktok App selbst Probleme hat. Im schlimmsten Fall führt die auch dazu, dass Videos nicht geladen oder nicht abgespielt werden. In dem Fall helfen die Punkte, die man immer bei fehlerhaften Apps durchführen sollte:

App neu starten

Den App-Cache löschen und so eventuellfehlerhafte Zwischenspeicher-Elemente eleminieren

die App komplett löschen und neu installieren

Dazu sollte man immer sicher stellen, dass die neuste Version der App auf dem Smartphone installiert ist.

Tiktok Video Probleme durch das Handy

Daneben kann auch das Handy selbst (über das Betriebssystem) Probleme machen, die dazu führen, dass Tiktok Videos nicht mehr korrekt geladen und abgespielt werden.

In dem Fall hilft oft bereits ein Neustart des Handys. Dazu sollte man versuchen, den Handy Coache zu löschen (Wipe Cache Partitition). Sollte alles nichts mehr helfen kann ein Werksreset helfen. Wenn man allerdings die Werkeinstellungen lädt, werden alle Daten auf dem Smartphone gelöscht, man sollte daher auf jeden Fall ein Backup machen.