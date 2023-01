TikTok Fehler und Probleme – so löst man die bekanntesten Fehlermeldungen – TikTok ist als Video- und Streamingplattform mittlerweile extrem beliebt und jeder 4. Nutzer in Deutschland ist auf der Plattform aktiv. Dazu ist Tiktok auch das Netzwerk, das Nutzer besonders lange hält: durchschnittlich 24 Stunden verbringt jeder Nutzer auf der Plattform. Das Netzwerk ist damit zu einer großen Konkurrenz für Youtube und auch Facbook geworden und vor allem bei jüngeren Nutzern sehr beliebt.

Nicht immer ist die Tiktok Nutzung aber auch ohne Probleme und Fehler möglich, Nutzer berichten auch immer wieder davon, dass der Zugriff auf die App nicht möglich ist oder es Probleme mit den Geschwindigkeiten der Videos gibt. In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man bei den häufigsten Tiktok Fehlern selbst tun kann und welche Lösungen es auch für etwas seltenere Fehlermeldung bei Tikok gibt.

TikTok startet nicht – was tun wenn die Tiktok App sich nicht öffnet?

Bei Probleme mit der App sollte man zuerst prüfen, ob man die aktuelle Version von Tiktok installiert hat und falls nicht, dies nachholen.

Sollte es danach immer noch Probleme geben, kann das an fehlerhaften Daten im Zwischenspeicher liegen. In der Regel kommt es zu den besagten Problemen in dem Fall, wenn die Anwendung nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird. Tritt ein Fehler auf, mit welchem das Programm nicht zustande kommt, beendet es sich um weitere Komplikationen zu vermeiden. Dabei kommt es gelegentlich dazu, dass eine Anzeige mit der Aufschrift „App wurde beendet“ sichtbar wird. Man solle dabei prüfen, ob die benutzte App auf dem neusten Stand, also welche Version gegenwärtig auf dem Gerät installiert ist, denn eine veraltete Anwendung kann höchstwahrscheinlich der Grund für die Fehlermeldung sein. Ebenso kann es sich lohnen den Cache, also die zwischengespeicherten Daten von der Anwendung zu löschen. Um das zu machen, muss man folgende Schritte beachten:

zuerst muss man die Einstellungen öffnen in diesen findet man den Unterpunkt „Apps“ bzw. „Anwendungsmanager“ in der angezeigten Liste sucht man die Anwendung aus, bei der man das beschriebene Problem hat hat man diese ausgewählt, begibt man sich in den Bereich „Speicher“ und in diesem wird die Option „Cache löschen“ zu sehen sein, die man letztendlich antippt

TikTok Videos laden nicht oder werden nur sehr langsam abgespielt

Wenn Videos nicht oder nur langsam abgespielt werden, ist das natürlich bei einer Videoplattform ein richtig großes Problem. Gleiches gilt, wenn die Videos ruckeln oder Aussetzer haben. Erfreulicherweise kann man bei diesen technischen Schwierigkeiten selbst viel machen.

Tiktok schreibt selbst zu diesem Problem:

Als ersten Schritt zur Fehlerbehebung empfehlen wir einen Neustart der App und deines Geräts. Eine schwache Datenverbindung oder ein schwaches WLAN-Signal kann dein Erlebnis mit TikTok beeinträchtigen. Versuche, von WLAN zu mobilen Daten zu wechseln, um herauszufinden, ob das Problem etwas mit der Verbindung zu tun hat.

Auch in dem Fall kann es helfen, den App Cache zu leeren:

Sollte es danach immer noch Probleme geben, ist der Support von Tiktok der beste Ansprechpartner.

HINWEIS: Auf Handy und Smartphone ist vor allem die Datenverbindung ein Problem. Man sollte daher darauf achten, immer schnelles Netz und ausreichend Datenvolumen zu haben. 10 GB Flatrates oder 20 GB Tarife sollten es mindestens sein, unbegrenztes Datenvolumen ist natürlich optimal. Dazu muss aber auch der Speed passen, schnelles LTE ist daher wichtig, 5G hilft, ist aber noch keine Voraussetzung.

TikTok stürzt immer ab

Wenn die App automatisch beendet wird und immer wieder abstürzt, deutet dies meist auf ein größeres Problem beim Betrieb hin. Generell sollte man dabei dann folgende Punkte prüfen:

Wir die Tiktok App in der neusten Version genutzt?

Wurde der Cache der App geleert?

Tritt das Problem auch nach einem Neustart des Handys auf?

Kann man das Problem lösen, in dem man die App komplett neu installiert?

Falls alle diese Punkte nicht geholfen haben, bleibt leider nur noch, die Enwickler selbst zu kontaktieren und das Problem zu melden.

HINWEIS: Einige ältere Handys haben Probleme ausreichend Performance für die App zu liefern. Es kann dann helfen, alle andere Apps zu schließen, es kann aber auch notwendig sein, auf ein moderneres Handy mit mehr Power zu setzen.

TikTok Fehlermeldung: „Dieser Sound ist nicht verfügbar“

Die Fehlermeldung „Dieser Sound ist nicht verfügbar“ kommt in der Regel, wenn bestimmte Musikstücke oder andere Sound-Inhalte zu einem Video nicht angezeigt werden können. Das ist auch kein technischer Fehler der mit dem eigenen Rechner zusammenhängt oder den man beheben könnte, sondern liegt in der Regel an Tiktok. Dort hat der Algorithmus einen Sound erkannt, der rechtlich geschützt ist und der daher nicht wiedergegeben werden kann. Dann deaktiviert Tiktok diesen Sound und erstellt die Fehlermeldung „Dieser Sound ist nicht verfügbar“. Unter Umständen kann es helfen, mit einem VPN auf das Video zuzugreifen, denn oft sind Sounds nur in Deutschland gesperrt. Sicher ist das aber nicht.

Acountwarnung bei Tiktok – das sollte man dazu wissen

Es ist an sich keine direkte Fehlermeldung, aber einige Nutzer berichten von der Anzeigen folgender Accountwarnung bzw. Kontowarnung im Account:

Your account is at high risk of being restricted based on your violation history. The next violation could result in being blocked from some features.

Auf Deutsch lautet dieser Hinweis:

Ihr Konto ist aufgrund Ihres Verstoßverlaufs einem hohen Risiko ausgesetzt, eingeschränkt zu werden. Der nächste Verstoß könnte dazu führen, dass einige Funktionen blockiert werden.

Dieser Hinweis wird eingeblendet, wenn man gegen die Community-Richtlinien von Tiktok verstoßen hat. Einige Nutzer berichten aber auch davon, dass sie keine Verstöße begangen haben und dennoch diese Meldung erhalten. Diese Meldung selbst bedeutet auch noch keine Einschränkungen, ist aber der Hinweis, dass Maßnahmen gegen den Account folgen könnten. Man sollte sich daher im besten Fall direkt an Tiktok wenden und klären, was hinter dieser Warnung steht und was genau beanstandet wird. Alternativ kann man auch versuchen, 3 bis 6 Monate ohne Verstoß zu bleiben, dann verschwindet diese Meldung auch wieder.

Fehlermeldung „nicht berechtigt, TikTok zu benutzen“

Die Meldung „Nicht berechtigt“ wird in der Regel angezeigt, wenn man versucht, einen TikTok Account anzumelden oder zu registrieren. Dahinter kann ein technisches Problem stehen, aber auch einfach ein Verstoß gegen die Voraussetzungen für ein TikTok Konto. Dieses kann nämlich erst ab 13 Jahren angelegt werden – ist man jünger wird das Konto mit dieser Fehlermeldung abgelehnt.

Generell kann es aber auch ein Problem mit der App oder der Verbindung zum Tiktok Server geben. In dem Fall sollte man die App neu starten und es nochmal versuchen und prüfen, ob man die aktuelle Version der Tiktok App nutzt. Bei Serverprobleme sollte man etwas warten und es dann neu versuchen.

Tiktok Fehler: „Sie rufen unseren Dienst zu oft auf“

Ab und an berichten Nutzer, dass sie nicht mehr weiter surfen können, weil Tiktok den Fehler „Sie rufen unseren Dienst zu oft auf“ ausgibt und keine neuen Inhalte lädt. Das kommt in der Regel dann vor, wenn Tiktok die eigene IP als Spam identifiziert und von einer IP vielfach auf den Dienst zugegriffen wird. VPN Dienste sind beispielsweise besonders anfällig für diesen Fehler. Wer mit einem VPN auf Tiktok zugreift, um die eigenen Daten zu schützen, wird diese Meldung daher eventuell öfter sehen. So schreibt beispielsweise ein Nutzer bei GuteFrage zu diesem Problem:

Hallo ich habe wirklich ein sehr großes Problem undzwar kann ich mich nicht mehr in meinen Tiktok Account anmelden ich habe alles versucht: tiktok angeschrieben,passwort versucht zurückzusetzen alles einfach und nichts funktioniert habe auch tiktok paar mal gelöscht.

Generell hilft es bei dieser Fehlermeldung, die IP zu wechseln. Das geht, in dem man das Netzwerk wechseln und beispielsweise für das WLAN die IP erneuert (Lease erneuern bei iOS). Surft man über ein VPN Netzwerk kann es helfen, sich neu zu verbinden um neue ausgehende IP zu nutzen. Bei öffentliche Hotspot kann es ebenfalls Probleme geben, in dem Fall hilft dann nur, den Hotspot nicht zu nutzen oder ein VPN davor zu schalten.

TikTok Passwort geht nicht mehr

Tiktok bietet viele Möglichkeiten, sich beim Dienst anzumelden. Unter anderem ist dabei aber die Kombination aus Telefonnumer oder Email sowie dem Passwort sehr beliebt. Probleme gibt es dann, wenn man nach einiger Zeit das Passwort nicht mehr weiß, weil man es beispielsweise in der App nur selten eingeben muss.

Hat man über die App noch Zugriff auf das Konto, kann man in der App das Passwort recht einfach ändern:

Öffnet TikTok auf dem Smartphone Dann auf den Account Danach oben rechts auf das Menü (drei Punkte) Dort wählt man „Mein Konto verwalten“ aus Jetzt auf „Passwort“ klicken und das Passwort ändern

Man kann das Passwort auch zurücksetzen, wenn man nicht angemeldet ist und das Passowrt daher nicht mehr kennt. Dies geht wie folgt:

Tippe auf Registrieren .

. Tippe unten auf der Seite auf Anmelden .

. Wähle Telefonnr./E-Mail/Benutzernamennutzen aus.

aus. Wähle E-Mail-Adresse/Benutzername aus.

aus. Tippe auf Passwort vergessen? .

. Wähle aus, ob du das Passwort mit deiner Telefonnummer oder deiner E-Mail zurücksetzen möchtest.

Generell funktioniert das Zurücksetzen des Passworts aber nur, wenn man dies auch auf Tiktok generiert hat. Wer über andere Account (beispielsweise Google oder Facebook) bei Tiktok angemeldet ist, muss die Passwörter auch dort zurücksetzen und sich dann mit den neuen Daten bei Tiktok anmelden.

TikTok Account gehackt – das kann man tun

Leider gibt es auch immer wieder Angriffe auf Tiktok Konten mit dem Versuch, diese zu übernehmen und die Reichweite zu nutzen um Maware oder andere betrügerische Inhalte zu verbreiten. Tiktok schreibt selbst, dass man an folgenden Punkten erkennen kann, dass das eigene Tiktok Konto gehackt wurde:

Das Passwort oder die Telefonnummer zu deinem Konto wurde geändert.

Der Benutzername oder Spitzname zu deinem Konto wurde geändert.

Videos wurden ohne deine Zustimmung gelöscht oder veröffentlicht.

Nachrichten, die du nicht geschrieben hast, wurden von deinem Konto versendet.

Sollte man davon betroffen sein, hilft es auf jefen Fall, sich mit dem Support von Tiktok in Verbindung zu setzen und alle wichtigen Daten und Bereiche zu prüfen und Zugangsdaten neu zu setzen. Tiktok hat dazu eine ganze Liste von Todos veröffentlicht:

Zum Schützen deines Kontos:

1. Setze dein Passwort zurück.

2. Verbinde deine Telefonnummer.

3. Entferne verdächtige Geräte.

Zum Zurücksetzen deines Passworts:

1. Tippe unten rechts auf Profil.

2. Tippe oben rechts auf das Symbol mit den drei Linien.

3. Tippe auf Einstellungen und Datenschutz.

4. Tippe auf Konto verwalten.

5. Wähle Passwort aus.

6. Ändere dein Passwort.

Zum Verbinden deiner Telefonnummer:

1. Tippe unten rechts auf Profil.

2. Tippe oben rechts auf das Symbol mit den drei Linien.

3. Tippe auf Einstellungen und Datenschutz.

4. Tippe auf Konto verwalten.

5. Wähle Telefonnummer aus.

6. Verbinde deine Telefonnummer.

Zum Entfernen von verdächtigen Geräten:

1. Tippe unten rechts auf Profil.

2. Tippe oben rechts auf das Symbol mit den drei Linien.

3. Tippe auf Einstellungen und Datenschutz.

4. Tippe auf Sicherheit.

5. Wähle Deine Geräte aus.

6. Entferne unerwünschte oder verdächtige Geräte.

Daneben sollte man auch prüfen, ob unerwünschter Content veröffentlicht wurde und diesen so schnell wie möglich löschen.

TikTok Akkuverbrauch senken

Die Tiktok App wird sehr häufig und gerne genutzt und das bedeutet auch, dass sie einen hohen Energieverbrauch produziert und der Akku entsprechend schneller entladen wird. Grundsätzlich ist das auch ein Problem, dass man nicht komplett lösen kann: Videos verbrauchen viel Energie und viele Videos entsprechend mehr. Es giibt aber einige Punkte, mit denen man den Akkuverbrauch der Tiktok App reduzieren kann:

Bildschirmhelligkeit anpassen: Beim Bildschirm sollte man wirklich auf die Helligkeit des Displays und auch die Zeit bis zum Ruhezustand beachten.Hierfür muss man die Einstellungen und eine Option wie „Helligkeit“ oder „Anzeige“ suchen. Die Helligkeit des Bildschirms sollte man so weit wie möglich runter drehen. Wer seinen Akku schonen möchte, sollte auch die adaptive Helligkeit ausschalten, denn das ständige Anpassen der Bildschirmhelligkeit an die Umgebungshelligkeit, kostet viel Strom. Man sollte die Zeit bis der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird, wenn man ihn nicht nutzt, auch möglichst kurz einstellen. So tritt der Ruhezustand möglichst früh ein und kein unnötiger Strom wird verbraucht, wenn man das Handy nicht nutzt.

Beim Bildschirm sollte man wirklich auf die Helligkeit des Displays und auch die Zeit bis zum Ruhezustand beachten.Hierfür muss man die Einstellungen und eine Option wie „Helligkeit“ oder „Anzeige“ suchen. Die Helligkeit des Bildschirms sollte man so weit wie möglich runter drehen. Wer seinen Akku schonen möchte, sollte auch die adaptive Helligkeit ausschalten, denn das ständige Anpassen der Bildschirmhelligkeit an die Umgebungshelligkeit, kostet viel Strom. Man sollte die Zeit bis der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird, wenn man ihn nicht nutzt, auch möglichst kurz einstellen. So tritt der Ruhezustand möglichst früh ein und kein unnötiger Strom wird verbraucht, wenn man das Handy nicht nutzt. Stabiles Internet nutzen: Schlechtes Netz und schwaches WLAN verursachen beim Streamen immer wieder Neu-Verbindungen und diese kosten Akku. Je stabiler der Netzzugang, desto weniger Akku wird auch verbraucht.

Schlechtes Netz und schwaches WLAN verursachen beim Streamen immer wieder Neu-Verbindungen und diese kosten Akku. Je stabiler der Netzzugang, desto weniger Akku wird auch verbraucht. Ungenutzte Funktionen abschalten: Oft sind auch Funktionen am Handy angeschaltet, die man gar nicht nutzt. Solche Funktionen können zum Beispiel Bluetooth, GPS oder einen WiFi-Hotspot sein. Diese Funktionen ziehen dann natürlich auch unnötigen Akku. Hier sollte man also mal überprüfen, ob man die aktivierten Anwendungen wirklich benutzt.

Generell helfen natürlich auch die allgemeinen Tipps zum Energieverbrauch senken bei Android Geräten

Profilbild auf Tiktok lässt sich nicht ändern

Das Profilbild bei Tiktok ist recht wichtig um die Accounts und Konten zu personalisieren. Daher ändern viele Nutzer da Porilfbild auch regelmäßig um auf neue Inhalte hinzuweisen. Teilweise kommt es dabei aber zu Fehlermeldungen. Teilweise kann man diese selbst beheben, beispielsweise sollte man beim Upload auf stabiles und schnelles Internet achten. Auch den Speicher der App zu löschen oder sie gleich komplett neu zu installieren kann bei Problemen helfen.

Ab und an gibt es aber auch direkt Serverprobleme bei Tiktok, die einen Upload der Bilder verhindern. In dem Fall hilft es nur, sich mit dem Support in Verbindung zu setzen.

