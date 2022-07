Samsung Galaxy S22 ohne Vertrag: Preis startet ab 837 Euro – Die Modelle der Galaxy S22 Serie wurden generell deutlich aufgewertet und haben neben den neuen Prozessor auch eine deutliche Überarbeitung der Kamera bekommen. Dazu gibt es mittlerweile auch etwas mehr Ladepower, wobei man die Werte der anderen Hersteller nach wie vor nicht erreicht.

Samsung schreibt selbst zur Technik in den neuen Modellen:

Ob bei der Arbeit oder zu Hause – mit dem in den Galaxy S22 und S22+ Smartphones erstmals verbauten 4nm-Prozessor stoßen die Geräte auch an ereignisreichen Tagen nicht so schnell an ihre Grenzen. Der hoch performante Prozessor legt die Grundlage für das bisher leistungsfähigste KI- und ML-Processing von Samsung und bietet eine starke Performance für eine große Bandbreite an Anwendungen. Darüber hinaus kann die Analyse des Netzwerkverhaltens die Performance der gerade verwendeten Apps anpassen – für geschmeidiges Streamen, Surfen und Navigieren in Apps.

Eine intensive Nutzung erfordert auch eine entsprechende Power: Das Galaxy S22 ist mit einem intelligenten Akku4 (3.700 mAh) und einer 25-Watt-Schnellladefunktion5 ausgestattet. Auch das Galaxy S22+ verfügt über einen starken Akku (4.500 mAh), der mit einer einzigen Ladung auch länger als einen Tag durchhalten kann, und über eine 45-Watt-Schnellladefunktion5.