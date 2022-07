Samsung Galaxy Watch 5: höhere Preise in diesem Jahr – Es gibt die ersten Hinweise auf die Preise für die neue Galaxy Watch5 und wenn die Daten stimmen, werden die Uhren in diesem Jahr im Preisbereich von 300 bis über 500 Euro liegen. Die LTE Modelle mit Mobilfunk-Modul sind natürlich wieder etwas teurer, die neuen Galaxy Watch5 pro liegt generell bei um die 500 Euro – zumindest nach den aktuellen Angaben von Roland Quandt.

Nach seinen Angaben sehen die Preise wie folgt aus:

Samsung Galaxy Watch5

40mm BT ~300 Euro

40mm LTE ~ 350 Euro

Farben: Pink Gold, Gray, Silver

44mm BT ~350 Euro

44mm LTE ~400 Euro

Farben: Blue, Gray, Silver

Watch5 Pro

45mm BT ~490 Euro

45mm LTE ~540 Euro

Farben:Black, Titanium

Damit würden die Uhren im Vergleich zum Vorjahr etwas teurer werden. 2021 gab es die Galaxxy Watch4 in der billigsten Version für 269 Euro. Die teuerste Variante war die Galaxy Watch4 Classic, mit 449 Euro. In diesem Jahr kommen daher etwa 20 Prozent Preisaufschlag dazu – bleibt abzuwarten, ob die Nutzer dann immer noch zugreifen werden.

Samsung Galaxy Watch 5: Vorbestellungen starten am 10. August

Der Start der neuen Galaxy Watch 5 Generation ist wohl nur noch wenige Wochen entfernt, denn Jon Prosser hat die Launch-Daten geleakt und demnach startet die neuen Smartwatch bereits am 10. August mit der Vorstellung und direkt auch den Vorbestellungen. Ab dem 26. August sollen die neuen Uhren dann in den Handel gehen und frei verkauft werden. Er hat dazu auch bereits weitere Details zu den Farben geleakt:

Watch 5 (40mm) Phantom Black, Silver, Pink Gold

Watch 5 (44mm) Phantom Black, Silver, Sapphire (blueish color)

Watch 5 Pro (46mm) Phantom Black, Silver

Samsung selbst hat noch keine Hinweise gegeben, wann die Galaxy Watch5 konkret kommen wird.

Samsung Galaxy Watch 5: Zertifizierung bei der FCC mit Hinweisen auf die neuen Uhr

In China gibt es erste offizielle Hinweise auf die neuen Galaxy Watch5, denn bei der FCC ist das drahtlose Ladegerät für die neue Uhr aufgetaucht. Die dabei veröffentlichten technischen Daten sind natürlich eher mager, aber der Charger schafft eine Leistung von 5 Watt. Das ist genau so viel wie bei den Vorgänger-Modellen – mehr Ladeleistung scheint es also mit dem normalen Charger leider nicht zu geben. Bleibt abzuwarten, ob es vielleicht auch noch andere Ladegeräte mit mehr Power geben wird, die bisher noch nicht zertifiziert wurden.

Samsung Galaxy Watch 5: neues Details zum Body

Nach und nach werden es immer mehr Details rund um die neue Smartphone Generation von Samsung. Leaker IceUniverse hat nun einige Details zum Body der Uhr veröffentlicht und wenn seine Angaben stimmen, wird es eine Titanium-Version geben und das Glas soll wieder besonders geschützt sein, konkret soll Sapphire-Glas als Abdeckung für das Display eingesetzt werden. Samsung positioniert die Uhr damit wieder als Topmodell, aber das war ja zu erwarten gewesen.

Samsung Galaxy Watch 5 – 3 Varianten geplant, Arbeitsname geleakt

Bei galaxyclub.nl hat man eine ganze Reihe von neuen Details zur Galaxy Watch 5 zusammengestellt. Unter anderem soll es drei Varianten der Uhr geben, die teilweise noch in unterschiedlichen Größen zur Verfügung stehen werden. Der Arbeitsname der neuen Uhr lautet dabei Heart und folgende Versionen soll es wohl geben:

Heart-S: Dies ist die kleinere Version (40 oder 42 mm) der neuen Uhr mit der Modellnummer SM-R90x

Heart-L: die größere Version (44 oder 46 mm), mit der Modellnummer SM-R91x

Heart-Pro: Es ist also dieser Codename, der das frühere Gerücht bestätigt, dass eine „Pro“-Variante in der Pipeline ist. Das Heart-Pro hat die Modellnummer SM-R92x. Von der Größe her scheint es die Pro-Version nur in einer Version zu geben.

Darüber hinaus gibt es Spekulationen, dass Samsung die größere Variante als Galaxy Watch 5 ultra auf den Markt bringen wird in Anlehnungen an die bekannten Ultra-Modelle der Galaxy S21 und Galaxy S22 Serie. Sicher scheint dieser neue Name aber bisher noch nicht.

Samsung Galaxy Watch 5 – wohl keine Messung der Körpertemperatur verbaut

In den aktuellen Leaks rund um die Samsung Galaxy Watch 5 gab es immer wieder auch Hinweise, dass in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Messung der Körpertemperatur als neuer Sensor verbaut ist. Die Uhr könnte daher angeblich auch als Thermometer eingesetzt werden um beispielsweise Fieber zu messen.

Analyst Ming-Chi Kuo (an sich eher im Apple Bereich unterwegs) ist da allerdings skeptisch. Im Zuge der Betrachtung dieses Sensors für die Apple Watch 8 hat er auch den Status bei Samsung erwähnt und er geht bisher nicht davon aus, dass Samsung einen Temperatursensor in der neuen Smartwatch einsetzen wird. Hintergrund sind die technischen Probleme, die diese Messung mit sich bringt. Die Hauttemperatur wird von vielen Faktoren beeinflusst und ist daher kein guter Indikator für die Körpertemperatur. Daher sind die Messwerte von aktuellen Lösungen bisher sehr unzuverlässig und kaum verwertbar.

Kuo schreibt selbst zur Galaxy Watch 5:

Die Herausforderung bei der Implementierung einer präzisen Körpertemperaturmessung besteht darin, dass die Hauttemperatur je nach Außenumgebung schnell variiert. Eine Smartwatch kann hardwareseitig keine Kerntemperaturmessung unterstützen, daher braucht sie einen exzellenten Algorithmus, um zusammenzuarbeiten. Auch Samsung steht vor dieser Herausforderung. Im Gegensatz zu früheren Medienberichten denke ich, dass die Samsung Galaxy Watch 5 in 2H22 die Körpertemperaturmessung aufgrund von Algorithmusbeschränkungen möglicherweise nicht unterstützt.

Die Hersteller arbeiten hier bereits an Lösungen, die zuverlässiger sind, aber es sieht so aus, als würden diese zumindest in diesem Jahr bei der Galaxy Watch 5 noch nicht eingesetzt werden. Früher oder später wird es aber sicher auch diesen Sensore bei den Fitness-Trackern und Smartwatches geben, denn die Körpertemperatur ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des Körpers und daher besteht größeres Interesse, diese Werte endlich auch zuverlässig erfassen zu können.

BILD: Galaxy Watch 5