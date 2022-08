Verlängert: O2 Grow – neue Allnet Flat mit jährlich wachsendem Datenvolumen

O2 Grow – neue Allnet Flat mit jährlich wachsendem Datenvolumen – O2 hat am 1. Mai den 20. Geburtstag gefeiert und dazu einen interessanten neun Tarif aufgelegt. Unter dem Namen O2 Grow gibt es ab sofort eine Allnet Flat, die 40GB Datenvolumen mitbringt und jährlich immer mehr Datenvolumen bekommt. Pro Jahr gibt es 10 GB Datenvolumen mehr im Monat – das Preis 29.99 Euro für die Allnet Flat bleibt dabei gleich. Das Datenvolumen kann auch im 5G Netz von o2 eingesetzt werden, Gespräche und SMS sind bei O2 Grow kostenlos mit enthalten.

UPDATE: O2 hat die Aktion mit dieser Allnet Flat verlängert und bietet den O2 Grow Tarif noch bis zum Oktober an. Wer sich für diesen innovativen Tarif interessiert, hat nun also noch etwas mehr Zeit.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Aufbau des neuen Tarifes: