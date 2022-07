Android 13 – Beta 4 steht zum Download bereit – Google hat die 4. Beta-Version von Android 13 veröffentlicht und ist damit einen Schritt weiter an der finalen Version. Die Beta 4 enthält dabei bereits den Release für die Pixel 13 Modelle und auch den Android Emulator in der fertigen Version, nach wie vor können aber natürlich noch Fehler und Probleme auftreten.

Mittlerweile ist das dritte Update für die Beta 3 von Android 13 veröffentlicht und Google hat in erster Linie Fehler in der aktuellen Version gefixt:

Google hat die 3. Beta von Android 13 veröffentlicht und damit einen weiteren Schritt gemacht, denn es wurde die Plattformstabilität erreicht und damit sind die API und die App-Ansteuerungen nun endgültig. Das ist ein weiterer Schritt hin zur finalen Version. Das Unternehmen schreibt dazu:

Heute veröffentlichen wir die dritte Beta von Android 13 und bringen uns in die letzte Phase unseres Zyklus, in der wir uns auf Politur und Leistung konzentrieren. Mit Android 13 haben wir auf unseren Kernthemen Datenschutz und Sicherheit, Entwicklerproduktivität sowie Unterstützung für Tablets und große Bildschirme aufgebaut.

In Android 13 gibt es viel zu entdecken, von Datenschutzfunktionen wie der neuen Benachrichtigungsberechtigung und der Fotoauswahl bis hin zu Produktivitätsfunktionen wie themenbezogenen App-Symbolen und Sprachunterstützung pro App sowie modernen Standards wie HDR-Video, Bluetooth LE Audio und MIDI 2.0 über USB. Wir haben auch die neueren Updates, die wir in 12L vorgenommen haben, erweitert und bieten Ihnen bessere Tools, um die Vorteile der über 270 Millionen aktiv genutzten Tablets und Großbildgeräte zu nutzen.

Beta 3 bringt Android 13 auf Plattformstabilität, was bedeutet, dass die Entwickler-APIs und alle App-bezogenen Verhaltensweisen nun endgültig sind. Wir sind dankbar für all das Feedback, das Sie geteilt haben, um uns dabei zu helfen, an diesen Punkt zu gelangen! Für Entwickler liegt der Fokus jetzt auf Kompatibilitätstests und Qualität, wenn Sie Ihre Apps für die offizielle Veröffentlichung später im Jahr vorbereiten!