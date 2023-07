Einfache Lösung: Android Smartphones verschicken doppelte Nachrichten (SMS)

Lösung: Android Smartphones verschicken doppelte Nachrichten (SMS) – SMS sind mittlerweile nicht mehr unbedingt im Fokus bei der Kommunikation und wurden in vielen Fällen von anderen Nachrichtendiensten und Messengern abgelöst. Dennoch setzen einige Verbraucher nach wie vor auf SMS und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn diese nicht oder nicht korrekt funktionieren. Leider gibt es auch immer wieder Hinweise, dass genau dieses Problem auftritt und die Smartphones Nachrichten doppelt oder sogar mehrfach versenden,

So schreibt ein Nutzer direkt im Samsung Forum zu diesem Problem:

Mein Samsung Galaxy Note 20 sendet mehrere derselben Nachricht, in die ich eine SMS sende. Es passiert fast bei jedem Text, den ich sende. Ich habe den Support kontaktiert und die Verbindungseinstellungen zurückgesetzt, meinen Nachrichten-Cache geleert und mein Telefon neu gestartet. Es tut es immer noch und ich bin wirklich frustriert, weil es die Leute nervt, denen ich SMS schreibe, da sie immer 2 oder 3 denselben Text bekommen.

Und ebenfalls in diesem Forum schreibt ein anderer Verbraucher:

Fast jede Textnachricht, die ich gesendet habe, sendet doppelte Textnachrichten. Es ist sehr nervig! Ich habe auch Probleme, bei denen ich keine Gruppennachrichten erhalte und keine Bildnachrichten an bestimmte Personen senden kann. Insgesamt sehr frustrierend. Hatte diese Art von Problemen auch mit meinem Samsung Note 9!

In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man in solchen Fällen tun kann und wie man die Nachrichten wieder so einstellt, dass nur jede Message einmal verschickt wird.

HINWEIS Dieses Problem kann generell bei allen Modellen mit Android auftreten, es betrifft also Samsung Smartphones genau so wie Realme Modelle, Xiaomi Geräte oder die Handys von POCO und Redmi.

Lösung: Android Smartphones verschicken doppelte Nachrichten (SMS)

Generell ist es in der Regel ein Problem mit den Einstellungen in der Nachrichten App, wenn Meldungen mehrfach versendet werden. Daher sollte man folgende Punkte prüfen und gegebenenfalls abändern:

ist bei SMS die korrekte SMS Zentrale (Rufnummer) hinterlegt? Meistens ist das kein Problem, aber es kann nicht schaden, dies zu prüfen

Einige Nutzer berichten, dass doppelte Nachrichten nicht mehr verschickt wurden, wenn RCS abgeschaltet wurde. Es lohnt sich daher zu prüfen, ob man das eigene Problem beheben kann, wenn man RCS deaktiviert.

Generell ist es immer sinnvoll, die Nachrichten App neu zu starten und auch den Cache zu leeren. Um den App-Cache und die Daten zu löschen, gehen Sie zu Einstellungen > Apps > Nachrichten > Speicher > Cache/Daten löschen. Wenn auch dies nicht funktioniert, kann ein Werksdatenrest Abhilfe schaffen.

Eine weitere Alternative bei dauerhaften Problemen kann sein, die Nachrichten App zu wechseln. Unter Android kann man andere Apps dazu nutzen, mögliche Alternativen sind beispielsweise Google Messages, Pulse SMS, Textra und SMS Organizer.

Vor allem Google Messages wird mittlerweile von vielen Nutzern eingesetzt, da die App gut mit Android arbeitet (kommt ja auch von Google) und interessante Funktionen bietet. Google schreibt selbst zur App:

Mit Messages können Sie SMS, Fotos, Sprachnachrichten und Videos senden und empfangen. Wenn Sie Messages noch nicht installiert haben, können Sie die App bei Google Play herunterladen. Sollten auf Ihrem Gerät mehrere Messaging-Apps installiert sein, können Sie Messages als Standard-App für Nachrichten festlegen. Wenn Sie dies tun, können Sie den SMS-Verlauf in der Messages App ansehen und nur noch über die Messages App Nachrichten senden und empfangen.

