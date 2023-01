Verlängert: Congstar Homespot mit 25 Gigabyte extra Datenvolumen

Congstar Homespot mit 25 Gigabyte extra Datenvolumen – Congstar hat für den eigenen Homespot die aktuelle Sonderaktion verlängert und bietet den Cube im Aktionszeitraum (bis 30.04. 2023) dauerhaft mit 25 Gigabyte zusätzlichem Datenvolumen an. Statt 100 GB Datenvolumen gibt es daher 125 GB Datenvolumen pro Monat und zwar dauerhaft, so lange die Kunden diesen Homespot nutzen.

Das neue Angebot gilt dabei sowohl für den Constar Homespot 100 mit und ohne Laufzeit. Man kann also auch die flexible Variante buchen und dennoch die Aktion mit nehmen. Die bisherige Sonderaktion (+20 GB beim kleinsten Homespot Tarif) wird nicht fortgesetzt.

Congstar schreibt selbst zum aktuellen Deal rund um den eigenen Homespot:

Datenvolumen 25 GB Extra-Daten/Monat dauerhaft. Angebot gültig bis zum 30.04.2023.

Preis 30 € pro Monat. Einmaliger Bereitstellungspreis: 15 € bei Abschluss eines Vertrages mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. Der Tarif ermöglicht die Datennutzung über die Mobilfunktechnologie LTE nur an dem vom Kunden angegebenen Standort und dessen unmittelbaren Umkreis (sogenannter „Surfbereich“) innerhalb Deutschlands. Entgelt für Wechsel des „Surfbereiches“: 20€. Voraussetzung für die Nutzung ist die Verfügbarkeit der Mobilfunktechnologie LTE am angegebenen Standort sowie ein LTE-fähiges Endgerät. Ab einem Datenvolumen von 125 GB pro Monat wird die Bandbreite im jeweiligen Monat von geschätzten max. 50 Mbit/s im Download und geschätzten max. 25 Mbit/s im Upload auf max. 384 Kbit/s (Down- und Upload) beschränkt. GSM Sprachtelefonie ist ausgeschlossen.