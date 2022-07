Samsung Galaxy Z Flip 4: Preise sollen bei unter 1.000 Dollar starten – Nach den Preise für die Galaxy Z Fold 4 Modelle gibt es nun auch Hinweise auf die Preisgestaltung bei den Z Flip 4. Angeblich sind es bestätigte Preise, wie genau sie aber bestätigen wurden, ist nicht bekannt. Wenn die neuen Daten stimmen, wird das Samsung Galaxy Z Flip 4 in diesem Jahr bei unter 1000 Dollar starten:

Galaxy Z Flip4 (256GB): umgerechnet etwa $996

Galaxy Z Flip4 (512GB): umgerechnet etwa $1072

Die Euro-Preise wurde leider noch nicht genannt und diese könnten noch etwas teurer ausfallen, da in der EU und vor allem in Deutschland oft noch Pauschalabgaben mit dazu kommen. Diese würde dann den Preis eventuell wieder über 1.000 Euro treiben.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – erste Live-Bilder geleakt

Es gibt ein erstes Video, dass ein neues Galaxy Z Flip4 im realen Einsatz zeigt. Man kann sich also schon recht gut anschauen, was genau sich an den neuen Modellen verändert hat und wie klein das Scharnier im Detail ausfällt.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – Case-Leaks zeigen kleineres Scharnier

Samsung arbeitet weiter an der Technik und vor allem der Faltbereich zwischen den Displays war bisher noch ein Problem, denn das Scharnier war sowohl beim Flip als auch bei den Fold-Modellen vergleichsweise groß ausgefallen. In der aktuellen Generation hat man nun wohl eine Möglichkeit gefunden, diesen Bereich kleiner zu machen, ohne dass die Ausdauer der Geräte darunter leidet.

Es gibt dazu aktuelle Case-Leaks von Ice Universe die einen deutlich kleinere Scharnierbereich zeigen – die neuste Generation der Samsung Galaxy Z Flip 4 wird also beim Faltbereich einige Fortschritte aufweisen können. Konkrete Daten zur Belastbarkeit gibt es noch nicht, aber man kann wohl davon ausgehen, dass die neuen Modelle auch mit kleinerem Scharnier nicht schlechter dastehen werden als die aktuellen Galaxy Z Flip 3.

Zu den übrigen Abmessungen lässt sich eher wenig sagen, wahrscheinlich wir es aber bald auch eine Gegenüberstellung der bisherigen Hüllen mit den neuen Cases geben, dann kann man an dieser Stelle mehr sagen.

Samsung Galaxy Z Flip 4: erster Speedtest mit dem neuen Prozessor

Bei Geekbench gibt es einen ersten Leistungstest für das Samsung Galaxy Z Flip Z und dabei hat sich gezeigt, dass auch die Flip-Modelle auf den neuen Snapdrafon 8 Gen 1+ Prozessor setzen. Der neue SoC wird erst noch offiziell vorgestellt, aber durch den Leistungstest kann man sich jetzt bereits die Performance anschauen. Vor allem im Single Core Test scheint der neuen Prozessor dabei eine gute Figur zu machen, denn die Werte liegen 10 bis 15 Prozent über die Resultaten der aktuellen Topmodell. Im MultiCore Test gibt es ebenfalls sehr hohe Werte, der Abstand liegt aber deutlich niedriger zu den bisherigen Geräten als beim SingleCore Test. Generell scheint sich der Wechsel auf den neuen Prozessor aber zu lohnen.