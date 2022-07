Windows 11 Popups und Werbung entfernen – Microsoft hat Anfang 2022 angefangen, Werbung im Dateimanager zu testen und das kam bei den Nutzern gar nicht gut an. Windows 11 Fans übten heftige Kritik an dieser Vorgehensweise und daher hat Microsoft mittlerweile diese Form der Werbung wieder aus dem Windows 11 System entfernt. Dennoch gibt es weiterhin eine ganze Reihe von Popups und Benachrichtigungen unter Windows 11, die richtig nervig sein können und in diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man diese Fenster abschaltet.

Windows 11 Benachrichtigungen ausschalten

Wer keinen Hinweise und Tipps mehr haben möchte, sollte nicht die Fenster abschalten, sondern direkt die Benachrichtigungsfunktion. Das kann man unter Windows 11 generell machen, dann gibt es gar keine Nachrichten mehr, oder für einzelne Bereiche und Apps. Hier kann jeder selbst einstellen, welches Programm Nachrichten schicken darf und welches nicht.

Man findet die entsprechende Einstellungen-App unter System und Benachrichtigungen und dort kann man Nachrichten abschalten aber auch wieder anschalten, wenn man diese vielleicht doch wieder benötigt.

Im Benachrichtungscenter kann man aber nicht nur die Nachrichten ein- und ausschalten, sondern auch einstellen, wie sie erscheinden sollen. Ein Klick auf den Pfeil bei den jeweiligen Bereichen öffnet ein weiteres Menü in dem einstellen kann, wann und wo die Benachrichtigung auftauchen soll. Wer also die Nachrichten nicht ganz abschalten will, kann sie auf diese Weise wenigstens etwas weniger aufringlich machen.

Werbung unter Windows 11 abschalten

Wie oben bereits geschrieben gibt es keine Werbung von Windows 11 selbst, aber das System erlaubt es Apps Werbung einzublenden. Das kann man allerdings abschalten, wenn man dies nicht möchte. Die entsprechende Option findet man unter Datenschutz & Sicherheit => Allgemein. Dort kann man nicht nur personalisierte Werbung abschalten, sondern auch eine Reihe von anderen Funktionen deaktivieren, die Windows 11 nutzt um Empfehlungen anzuzeigen (meistens auch nur Werbung). Leider wird damit aber nur die personalisierte Werbung deaktiviert und nicht allgemein die Einblendung von Empfehlungen.

Weitere Artikel rund um Windows 11

Weitere Links rund um Windows und PC