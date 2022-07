Samsung Galaxy A04s – neues Einsteigermodell bereits Leistungstest – Samsung bereitet den Nachfolger der aktuellen Galaxy A03 Serie bereits vor und bei Geekbench zeigt sich ein passendes Modell mit der wahrscheinlichen Bezeichnung Galaxy A04s bereits im Test. Die Leistungsdaten und Testergebnisse sind dabei eher zu vernachlässigen, die Smartphones zeichnen sich weniger durch Power aus als mehr durch den günstigen Preis.

Bei mysmartprice schreibt man dazu:

Das Samsung Galaxy A04s mit der Modellnummer SM-A047F wurde in der Geekbench-Datenbank gelistet. Für den Anfang läuft das Gerät sofort auf Android 12 und es wird erwartet, dass es auf OneUI 4.0-Skin läuft. Darüber hinaus wird das Gerät in Bezug auf SoC von Samsungs hauseigenem Exynos 850-Prozessor angetrieben, einem Octa-Core-Chipsatz, der auf einem 8-nm-Fertigungsprozess basiert. Dies ist auch mit der ARM Mali-G52 MP1 GPU gekoppelt.

In der Datenbank können wir das Gerät mit 3 GB RAM sehen, aber Samsung wird voraussichtlich mindestens zwei RAM- und Speicheroptionen auf den Markt bringen, ähnlich wie beim Gerät der letzten Generation. Was die Punktzahlen betrifft, so hat das Gerät 152 im Single-Core-Test und 585 im Multi-Core-Test erreicht, was angesichts der Tatsache, dass es sich um ein Einsteiger-Smartphone handelt, nur anständig ist. Abgesehen von diesen Informationen verrät die Auflistung nicht viel über das kommende Smartphone.