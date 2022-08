OnePlus 10T offiziell vorgestellt, Preise starten ab 699 Euro – OnePlus hat die 10T Reihe offiziell gelauncht und bringt das OnePlus 10T auch in Deutschland auf den Markt. Die meisten technischen Daten des neuen Smartphones waren dabei im Vorfeld bereits bekannt.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Prozessor und zur Leistung:

Das OnePlus 10T bietet ultimative Leistung dank der Kombination aus einem leistungsstarken Chipsatz, dem größten und effizientesten Kühlsystem, das jemals in einem OnePlus Smartphone verbaut wurde sowie schnellem Laden und vielem mehr. Das OnePlus 10T bringt mit der Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform, die schnellere CPU- und GPU-Geschwindigkeiten mit verbesserter Effizienz, bis zu 16 GB LPDDR5 RAM und das größte, fortschrittlichste und leistungsstärkste Kühlsystem bietet, das jemals in einem OnePlus Gerät verbaut wurde, schnelle und reibungslose Leistung auf die nächste Stufe. Die Kombination dieser Technologien ermöglicht es, intensive und alltägliche Aktionen – wie das Spielen von Mobile Games oder das Scrollen durch Social-Media-Feeds – mit über 35 Apps, die gleichzeitig im Hintergrund laufen, so dass Nutzer mit hoher Geschwindigkeit zwischen ihnen wechseln und genau dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben, schneller und länger auszuführen.

Spannend war vor allem die Frage, zu welchem Preis das Unternehmen die neuen Modelle anbieten wird und diese Frage ist mittlerweile auch beantwortet. Die Preise starten ab 699 Euro und für die Version mit etwas mehr Speicher zahlt man 799 Euro. Eine Pro-Version der 10T Reihe gibt es nicht, auch eine Ultra-Variante wurde nicht vorgestellt.

RAM Speicher Farben Preis Verkaufsdatum Vorbestellung 8 GB 128 GB Jade Green,

Moonstone Black 699 EUR 25. August 11. August 16 GB 256 GB Jade Green,

Moonstone Black 799 EUR 25. August 11. August

OnePlus 10T: ein Blick auf Prozessor und GPU

OnePlus hat im Forum weitere Details zu den neuen OnePlus 10T veröffentlicht und diesmal vor allem den Prozessor in den Fokus genommen. Wie erwartet werden die neuen Smartphones von einem Snapdragon 8+ Gen 1 Chipsatz angetrieben und daher sind die Leistungen weitgehen bekannt. OnePlus schreibt selbst dazu:

Das OnePlus 10T wird von der Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform angetrieben, die mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch bietet. Das Smartphone ist mit einer verbesserten Qualcomm® Kryo™-CPU ausgestattet, die schnellere und effizientere Cross-Tasking-Aufgaben auf dem Gerät ermöglicht, selbst bei Betrieb intensiver Anwendungen. Die Octa-Core-CPU des Snapdragon® 8+ Gen 1 bietet eine 10 Prozent schnellere CPU-Leistung bei einer 30-prozentigen Verbesserung der Energieeffizienz. Das Gleiche gilt für die Qualcomm® Adreno™ GPU des Snapdragon® 8+ Gen 1: Sie bietet bis zu 10 Prozent schnellere GPU-Taktraten bei 30 Prozent weniger Stromverbrauch. Darüber hinaus wird Volumetric Rendering unterstützt, das den Realismus von Grafiken wie Nebel und Rauch für ein noch intensiveres Erlebnis verbessert.

Spannend wird in erster Linie werden, wie gut OnePlus die Abwärme des Gen1 in den Griff bekommt, das könnte einen Unterschied zu anderen Android Smartphones mit diesem Prozessor machen.

OnePlus 10T: kein Alert-Slider mehr

Der an der Seite verbaute Alert-Slider, mit dem man die Modelle komplett stumm schalten konnte, war ein ikonisches Merkmal der OnePlus Modelle der letzten Jahre und hat die Geräte von anderen Android Modelle abgegrenzt. Bei den günstigeren Modelle hat das Unternehmen mittlerweile bereits auf diesen Slider verzichtet, das OnePlus 10T wird das erste Topmodell werden, das ebenfalls ohne diesen Slider auskommt. Das Unternehmen schreibt dazu:

Bevor wir zum CMF-Teil kommen, möchte ich anerkennen, dass keine Version des OnePlus 10T mit dem charakteristischen OnePlus Alert Slider geliefert wird. Das OnePlus 10T ist unser erstes globales Flaggschiff, das ohne Alert Slider ausgeliefert wird. Diese Entscheidung wurde nicht schnell oder einfach getroffen – wir verstehen ihren Wert und ihr Erbe auf OnePlus-Geräten. … Darüber hinaus haben wir daran gearbeitet, sicherzustellen, dass das superschnelle Laden des OnePlus 10T von der größtmöglichen Batterie unterstützt wird. Ohne die Dicke des Geräts zu erhöhen, hätte die maximale Akkukapazität, die wir in das OnePlus 10T stecken könnten, bei Beibehaltung des Alert Slider 4.500 mAh betragen.

Der letzte Abschnitt erklärt auhc die Hinterfründe für diese Entscheidung. Der Slider verbraucht viel Platz und OnePlus hätte dann auf einen großen Akku verzichten müssen. Daher hat man sich lieber für einen größeren Akku entschieden und den Slider entfernt.

OnePlus 10T knackt die 1,1 Millionen Marke im Antutu Leistungstest

OnePlus macht weiter mit den Teasern zu den neuen OnePlus 10T Modellen und diesmal geht es vor allem um die Performance. Neben dem neuen Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor wird es für die Modelle auch schnellen 16GB LPDDR5 RAM geben und dazu UFS 3.1 als Speichersystem. Es gibt auch schon erste Werte aus den Leistungstests und das OnePlus 10T hat im Antutu Benchmark immerhin 1141383 Punkte erzielt und liegt damit deutlich über der Marke von 1,1 Millionen Punkten, bei denen man die aktuellen Modelle mit dem Snapdragon 8 Prozessor findet. Beib abzuwarten, ob sich die neue Performance dann auch in der Praxis bemerkbar machen wird.

OnePlus 10T: Kameratechnik bereits offiziell vorgestellt

OnePlus hat noch vor dem offiziellen Launch der Modelle einen kompletten Einblick in die Kameratechnik der neuen 10T Serie gegeben. So gibt es einen 50MP Hauptsensor mit Sony IMX776 Sensor.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Kamera:

Das OnePlus 10T hat ein Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite, das von dem 50-MP-Sensor Sony IMX766 angeführt wird. Wir haben den IMX766-Sensor bereits bei einigen anderen OnePlus-Geräten eingesetzt und uns entschieden, ihn auch beim OnePlus 10T zu verwenden, weil, nun ja… es ist ein unglaublicher Sensor und wir sind immer wieder beeindruckt von den Bildern, die er aufnehmen kann. Seine hohe Megapixelzahl bedeutet nicht nur, dass Ihr Eure Fotos zuschneiden könnt, während Ihr immer noch herrliche Mengen an Details beibehaltet. Seine 1/1,56-Zoll-Sensorgröße, kombiniert mit OIS- und EIS-Unterstützung, bedeutet darüber hinaus, dass er große Mengen an Licht für scharfe, detaillierte Fotos selbst bei schwachem Licht und ungleichmäßig beleuchteten Umgebungen aufnehmen kann. Wir haben den IMX766-Sensor auf dem OnePlus 10T mit der Unterstützung für die Aufnahme von 10-Bit-Farben weiterentwickelt, sodass Ihr 64 Mal mehr Farben aufnehmen könnt als bei Geräten, die in 8-Bit-Farben aufnehmen. Das bedeutet nicht nur mehr Farbe, sondern auch sanftere Übergänge zwischen den einzelnen Farben für präzisere und schönere Aufnahmen. Neben der primären 50-MP-Kamera des OnePlus 10T gibt es eine Ultraweitwinkelkamera mit einem Sichtfeld von 119,9° und eine Makrokamera, mit der Ihr heraus- bzw. hineinzoomen könnt. Eine der neuen Software-Funktionen, auf die wir beim OnePlus 10T am meisten gespannt sind, ist die Unterstützung der neuen Image Clarity Engine (ICE) von OnePlus, die einen aktualisierten Algorithmus unterstützt. Dieser ermöglicht es dem Gerät, Fotos schneller und mit mehr Details aufzunehmen. Wenn Ihr den Kameraauslöser des OnePlus 10T drückt, nimmt das Gerät sofort Dutzende von Fotos auf und wählt das beste als endgültiges Bild aus. Mit dem verbesserten ICE geschieht dieser Prozess sogar noch schneller als bei früheren OnePlus-Geräten, was bedeutet, dass Ihr mehr Momente einfangen könnt, ohne dass sie an Euch vorbeiziehen.

Leider gibt es bisher noch keine Bilder, so dass man noch nicht beurteilen kann, wie gut die Aufnahmen wirklich sind.

OnePlus 10T: offizielle Vorstellung am 3. August

Das kam überraschend. OnePlus hat ohne große Vorankündigungen und Teaser für den 3. August eingeladen. In New York sollen dann die neuen OnePlus 10T vorgestellt werden. Zum ersten Mal gibt es dabei neben dem Livestream auch wieder ein Event vor Ort. Wer also zufällig in New York ist, kann am 3. August die neuen Modelle direkt mit erleben. Technische Details gibt es leider bisher nicht, das Unternehmen hat nur verraten, dass die neue Serie auf den Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor setzen wird.

OnePlus 10T zeigt sich im ersten Leistungstest

Es gibt einen ersten Leistungstest der neuen OnePlus 10T Modelle und dabei bestätigt sich, dass die neue Generation auf den Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor von Qualcomm setzen wird. Dazu gibt es 16GB RAM und 512GB internen Speicher. OnePlus hat die Modelle also wieder ordentlich ausgestattet und die erreichten Werte im Leistungstest sind auch durchaus sehenswert – auch wenn wohl noch etwas Optimierung bis zum Marktstart notwendig sein wird.

OnePlus 10T – erste Details rund um die neuen Smartphones

OnePlus hat sich in diesem Jahr mit Topmodellen für den deutschen Markt bisher eher zurück gehalten und vor allem im günstigeren Preisbereich die Palette deutlich erweitert. Im Laufe des Jahres könnte sich das aber nun endlich ändern, denn es wird wohl wieder einen T-Version der aktuellen Modelle geben. Im Gespräch sind ein OnePlus 10T und wohl auch ein OnePlus 10T pro.

UPDATE: Die OnePlus 10T sind bereits bei der 3C zertifiziert und es sieht so aus, als würde man bei der Aufladung der neuen Modelle auf 150 Watt gehen. Die neuen Smartphones bekommen also deutlich mehr Speed beim Laden des Akkus.

Offizielle Details rund um die neuen Smartphones gibt es natürlich bisher nicht, aber die ersten Leaks dazu sind verfügbar. Demnach sollen die OnePlus 10T den neuen Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor geben. Das spricht für einen Start noch in der zweiten Hälfte 2022, denn sonst hätte man wohl auch direkt auf den neuen Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz setzen können. Das Display soll6,7 Zoll große werden, eine FDH+ Auflösung mit OLED Technik haben und dazu eine Refresh Rate von 120 Hz. Spannen wird es beim Akku. Die Leistung soll bei 4800mAh kliegen und die Aufladung soll mit bis zu 150 Watt möglich sein. Das wäre eine echte Kampfansage an die Konkurrenz.

Aktuell sieht es dabei nicht so aus, als würden die neuen Modellen einen Alert-Slider an der Seite haben. OnePlus scheint mittlerweile also immer mehr auf diese Technik zu verzichten. Das ist wohl auch dem Ansatz geschuldet, dass man in erster Linie rebranded Modelle von OPPO anbietet und dort eben kein Slider angeboten wird.

Dazu gibt es noch einige wichtige offene Fragen:

Unklar ist bisher, ob und welche Modelle der OnePlus 10T Serie auch in Deutschland angeboten werden. Es ist zu befürchten, dass es wieder nicht alle Geräte auch für den deutschen Markt geben wird und das Nutzer hier entweder auf das Pro oder die normalen Modelle verzichten müssen

Bisher gibt es noch keine Details zum Preis der neuen Serie, aber es werden wohl wieder keine günstigen Geräte werden. Vor allem beim OnePlus 10T pro muss man daher wohl wieder mit einem Preis von an die 1000 Euro rechnen. Ob OnePlus Fans bereits sind, dies dann auch zu zahlen, muss sich erst noch zeigen.

Klar ist dagegen: die Zusammenarbeit mit Hasselblad scheint beendet, die Modelle haben kein Branding des Herstellers mehr auf der Kamera. Es ist daher abzuwarten, was sich OnePlus stattdessen einfallen lässt, um die Kamera zu pushen.

Bei MySmartPrice hat man auch noch einige weitere Grafiken der neuen Modelle: