Xiaomi 12S – Ultra-Modul mit Riesen-Kamera Modul – Nach den Leaks der Bilder der normalen Modelle gibt es nun auch bereits ein Bild der Ultra-Version und Xiaomi wird dabei auf einen sehr großen runden Kamerabereich setzen, der an die Huawei oder Honor Modelle erinnert (oder auch an das Nokia 9), aber noch größer ausfällt. Der obere Bereich der Rückseite wird fast komplett von der Kamera eingenommen. Bleibt abzuwarten, welche Technik Xiaomi dann dort verbaut hat.

Xiaomi 12S – offizieller Launch am 4. Juli angekündigt

Xiaomi macht es offiziell und lädt für den 4. Juli zu einem Event ein. Dabei wird auch direkt verraten worum es geht: die Xiaomi 12S Serie. Dazu spricht das Unternehmen von einem „Imagery Technology Strategic Upgrade“ – man kann also wohl davon ausgehen, dass die Kamera und die Bildverarbeitung bei den neuen Modellen im Fokus stehen wird.

Offen ist bisher, ob und wann die neuen Xiaomi 12S für den deutschen Markt zur Verfügung stehen werden und wie es mit den anderen Modellen in Form das Xiaomi 12 ultra und der kommende Xiaomi 12T Serie aussieht. Das wird dann eventuell bereits am 4. Juli geklärt.

UPDATE: Es gibt geleakte Presse-Bilder der neuen Modelle und die Geräte sehen richtig schick aus.

Xiaomi 12S – Zertifizierung verrät bereits die neuen Modelle

Xiaomi wird in diesem Jahr die 12er Reihe wohl um eine weiteres Update erweitern. Statt der erwarteten Xiaomi 12T oder gleich der Xiaomi 13 Modelle (die für Ende des Jahres erwartet werden), gibt es mit die MIIT Zertifizierung von 3 Modellen, die wohl Xiaomi 12S (2206123SC), Xiaomi 12S pro (2207122MC) und Xiaomi 12S pro Dimensity Edition (2203121C) sein werden. Die Namen sind allerdings noch nicht ganz sicher.

Die neuen Modelle setzen dabei auf den Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor und unterscheiden sich damit zumindest beim Chipsatz sehr deutlich von den aktuellen Xiaomi 12 Modellen. Dazu gibt es auch ein Modell, dass auf dem Dimensity 9000 Prozessor von Mediatek setzen wird. Xiaomi scheint also mittlerweile auch auf eine Mehrprozessor-Strategie zu setzen. Bleibt abzuwarten, ob es wie bei Samsung auch eine strenge regionale Aufteilung der Prozess-Versionen geben wird.

Die Aufteilung soll dabei wie folgt aussehen:

Xiaomi 12S 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/512GB Snapdragon 8+ Gen 1

Xiaomi 12S Pro 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/512GB 120W Snapdragon 8+ Gen 1

Xiaomi 12S Pro 8GB/256GB 12GB/512GB Dimensity 9000

Aktuell deuten die Modellnummern (durch das C am Ende) darauf hin, dass dies nur die China-Versionen der Xiaomi 12S Serie sind. Es ist also noch unklar, ob diese Modellreihe auch international gestartet wird und damit auch Deutschland bzw. Europa erreicht. Es sieht allerdings so aus, als wären die Xiaomi 12S die nächsten Topmodelle für das 2. Halbjahr 2022 und daher ist es recht wahrscheinlich, dass das Unternehmen sie auch international ins Rennen schicken wird. Es gibt allerdings auch Spekulationen, dass die 12S Serie international als Xiaomi 13 vermarktet werden soll – das würde dann bedeuten, dass sie wohl erst Ende 2023 in Deutschland starten werden.

Derzeit ist also noch vieles unklar rund um die Modellpolitik von Xiaomi in diesem Zusammenhang und vor allem europäische Nutzer brauchen wohl nicht etwass Geduld, bis es bei den Topmodellen Nachschub gibt

BILD: Xiaomi 12 Serie

