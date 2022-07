Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor soll mit bester Energieeffizienz punkten – Leaker Ice Universe hat einige neue Details zum Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor zusammengestellt und wenn seine Daten stimmen wird der Prozessor vor allem bei der Energieeffizienz besser aufgestellt sein als die aktuellen Generation. Das bedeutet dann auch weniger Abwärme und weniger Probleme mit der Überhitzung. Konkret schreibt der Leaker:

Die Gesamtenergieeffizienz des Snapdragon 8 GEN2 (SM8550) ist mindestens 15 % höher als die des Snapdragon 8+. Wenn es keinen Unfall gibt, ist dies der Flaggschiff-Prozessor mit der besten Energieeffizienz in den letzten 6 Jahren von Android

Offiziell bestätigt sind diese Zahlen aber noch nicht. Samsung Fans können sich aber freuen, wenn dies stimmen sollte, denn das Unternehmen wird die Galaxy S23 Serie wahrscheinlich nur mit diesem Prozessor auf den Markt bringen.

Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor wird wohl schon Mitte November 2022 vorgestellt

Qualcomm hat es in diesem Jahr etwas eiliger als sonst. Das Unternehmen hat das Snapdragon Summit Event bereits für Mitte November 2022 angekündigt und daher kann man davon ausgehen, dass auch der neue Topprozessor Snapdragon 8 Gen 2 bereits zu diesem frühen Zeitpunkt vorgestellt wird. Normalerweise war das Event immer Anfang Dezember, in diesem Jahr gibt es die neuen Details bereits einige Wochen früher.

Das Event selbst ist mittlerweile offiziell auf der Webseite des Unternehmens angekündigt und daher kann man davon ausgehen, dass der Termin (14. bis 17. November 2022) auch bereits fest ist. Leider gibt es noch keine Details zum Ablauf und zu den Themen des Events. Der Link führt noch zum Summit 2021, wahrscheinlich wird es auch noch einige Wochen dauern, bis die Details zum Event in diesem Jahr fest stehen.

Mit dem Update des Snapdragon 8 Prozessor auf den Snapdragon 8+ Gen 1ans hat Qualcomm bereits deutlich gemacht, dass man sich der Konkurrenz durch Mediatek und den neuen Dimensity 9000+ Prozessor und dessen Nachfolger stellen wird. Man kann also davon ausgehen, dass der Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz wieder deutlich mehr Power bekommen wird und auch beim Stromverbrauch Verbesserungen aufweist. Spannend wird aber wohl vor allem werden, wie Qualcomm die Abwärme des Chipsatzes in den Griff bekommt. Die aktuellen SoC produzieren oft so viel Hitze, dass sie nicht komplett an der Leistungsgrenze arbeiten können, weil die Smartphones es nicht schaffen, die Hitze abzutransportieren. Für die Leistung wird also auch wichtig sein, wie kühl der neuen Chipsatz arbeitet.