Redmi Note 11 – Nach Android 13 ist Schluss – Die Modelle der Redmi Note 11 Serie sind Ende 2021 auf den Markt gekommen und haben von Haus aus Android 12 dabei. Auch bei der anderen Technik setzt Xiaomi auf die aktuelle Technik und hat beispielsweise richtig schnelles Laden verbaut.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Aufladetechik in den Modellen:

As the first ever Redmi smartphone equipped with 120W charging, Redmi Note 11 Pro+ has adopted industry-leading dual charge pumps and MTW technology. Along with Mi-FC technology, it is capable of charging a massive 4,500mAh battery to 100% in just 15 minutes*. With more than 40 charging and battery safety features, as well as certification by TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, Redmi Note 11 Pro+ 120W charging ensures safety and stability during charging.

Redmi Note 11 Pro prioritizes long-lasting battery performance with its even more massive 5,160 mAh battery, ensuring a whole day even under heavy usage. Combined with 67W fast charging, the device can be charged to 100% in just 43 minutes.*