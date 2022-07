Amazon Prime: Kündigung wird einfacher werden – Amazon Prime Kunden haben es derzeit nicht einfach, wenn sie den Prime-Dienst wieder kündigen wollen, denn Amazon hat diese Möglichkeit nur auf einer Unterseite untergebracht und man muss mehrere Klicks tätigen, bis man überhaupt in diesen Bereich kommt. Das soll zukünftig einfacher werden, denn es gibt an sich klarere Regelung in der EU zur Kündigung und Amazon will diese nun auch Umsetzen.

Die EU schreibt selbst dazu:

Nach Gesprächen mit der Europäischen Kommission und nationalen Verbraucherschutzbehörden hat Amazon zugesagt, sein Abmeldeverfahren mit den EU-Verbraucherschutzvorschriften in Einklang zu bringen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher aus der EU und dem EWR wird es möglich sein, sich auf der Plattform mit nur zwei Klicks über eine markante und eindeutige „Cancel“-Schaltfläche von Amazon Prime abzumelden. Diese Änderung war notwendig, um den EU-Verbraucherschutzvorschriften und insbesondere der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken Genüge zu tun. Nach einer Beschwerde des Europäischen Verbraucherverbands (BEUC), des norwegischen Verbraucherrats und des Transatlantischen Verbraucherdialogs wurde die Kommission im April 2021 in Zusammenarbeit mit nationalen Verbraucherschutzbehörden tätig. Das gemeldete Verfahren war so gestaltet, dass bei der Abmeldung zahlreiche Hindernisse überwunden werden mussten, darunter komplizierte Navigationsmenüs, unklare Formulierungen, verwirrende Wahlmöglichkeiten und wiederholte Verleitungstechniken („Nudging“). Amazon hat sich nun verpflichtet, sein Abmeldeverfahren zu verbessern, und wird die Änderungen ab heute umsetzen. … Vorher mussten Verbraucher, die ihr Abonnement kündigen wollten, durch mehrere Seiten mit ablenkenden Informationen und unklar benannten Schaltflächen scrollen. Nach den 2021 angelaufenen Gesprächen begann Amazon, Änderungen an seiner Prime-Website vorzunehmen, die Schaltfläche für die Abmeldung klarer zu kennzeichnen und den erläuternden Text zu verkürzen. Nun wird dieser Text noch weiter reduziert, sodass die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht durch Warnhinweise abgelenkt und von der Abmeldung abgehalten werden. Die Plattform wird im Anschluss an die geführten Gespräche nun die Möglichkeit bieten, sich in zwei einfachen Schritten über eine einfache, gut sichtbare Schaltfläche abzumelden.

Wann genau die einfachere Kündigung bei Amazon online sein wird, ist aber bisher noch nicht bekannt, aktuell gibt es noch das komplexere Verfahren. Wer damit Schwierigkeiten hat, sollte eventell in den kommenden Wochen prüfen, ob der neue einfachere Cancel Button bereits online ist.