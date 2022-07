EDEKA Smart Prepaid Tarife: 1 GB Datenvolumen mehr zu den Simkarten – Aktuell gibt es im Prepaid Bereich fast jede Woche neue Aktionen und auch der Discounter EDEKA Smart im D1 Netz der Telekom schließt sich jetzt an und hat bei den Tarifen und auch im Jahrespaket das Datenvolumenum 1GB pro Monat erhöht. Wer im Aktionszeitraum bucht, bekommt daher dauerhaft 1GB Datenvolumen mehr – zum gleichen Preis wie bisher.

Die neuen Deals sehen dabei wie folgt aus:

– Kombi XL: 9 GB Daten-Flat statt 7 GB / 4 Wochen

– Kombi L: 6 GB Daten-Flat statt 5 GB / 4 Wochen

– Kombi M: 4 GB Daten-Flat statt 3 GB / 4 Wochen

– Jahrespaket PREMIUM: 3 GB Daten-Flat statt 2 GB / Monat

Größere Datenvolumen stehen bei EDEKA Smart leider nicht zur Verfügung, es gibt bisher noch keine Flat mit 10 GB Volumen und auch unbegrenztes Datenvolumen gibt es bei EDEKA Smart nicht.

Das Unternehmen schreibt zu den weiteren Vorteilen der EDEKA Prepaid Tarife:

– LTEmax der Telekom mit bis zu 300 Mbit/s

– HotSpot Flat an allen dt. Telekom HotSpots

– Mit SpeedOn zusätzliches Datenvolumen zubuchbar

– Kostenloses EU-Roaming

– Persönliche, kostenlose Kundenhotline zu attraktiven Zeiten (Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr) – Rückrufservice außerhalb der Öffnungszeiten

– Die EDEKA smart-App – jederzeit den Überblick über die eigenen Daten behalten

– 5 Euro Geburtstagsprämie direkt auf Ihr Guthaben

– Rufnummernmitnahme zu EDEKA smart möglich – der Kunde erhält 10 € Wechselbonus

Die Prepaid Karten von EDEKA Smart sind online buchbar oder auch direkt in den Filialen des Discounters zu bekommen. Man kann sie also auch direkt vor Ort bestellen, eine Ausweisprüfung ist aber auch dann notwendig – eine anonyme Sim Karte bekommt man also auch bei EDEKA nicht. Weitere D1 Aktionen und Deals haben wir hier zusammen gestellt: D1 Prepaid Angebote und Sim