Samsung: Probleme mit Anrufen und SMS nach dem letzten Update – Die Samsung Galaxy S21 Modelle bekommen regelmäßige aktuelle Sicherheitsupdates, aber das kann auch Probleme verursachen. Aktuell sieht es so aus, als würde das letzte Update bei einigen Nutzern dazu geführt haben, dass Nachrichten nicht mehr ankommen und auch Anrufe nicht mehr durchgestellt werden. Das ist natürlich ein größeres Problem, denn damit sind zwei wichtige Funktionen der Smartphones nicht mehr zuverlässig.

So schreibt ein Nutzer im Samsung Forum:

My phone stopped receiving/sending calls and texts immediately after 6/27 upgrade. I tried all the rebooting techniques. Then by mistake I popped out and re-inserted my sim card while the phone was on. Calls and texts worked. I shut my phone off and turned it on. It stopped working. I popped out the sim card and re-inserted again while the phone was on and it worked again. When I first talked to a Samsung tech before I knew I could do this I was told I’d have to wait for the next upgrade. Any comments?