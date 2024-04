50 GB Flat waren vor einigen Jahren noch die absolute Ausnahme und wenn dann nur für viel Geld zu bekommen. Das hat sich erfreulicherweise geändert. Mittlerweile findet man Flatrates mit 50 GB monatlichem Datenvolumen bei vielen Anbietern und die Preise dafür starten bei um die 20 Euro im Monat. Diese Flat sind daher auch für normale Nutzer mittlerweile interessant und man kann davon ausgehen, dass die Preise noch weiter sinken werden. Hier in diesem Artikel haben wir aktuelle Deals und Aktionen mit 50 Gigabyte im Monat zusammengestellt.

TIPP: Aktuell starten die Preise bei den Allnet Flat ab 5 Euro pro Monat. Dafür bekommt man aber in der Regel nur wenige Gigabyte monatliches Datenvolumen. Für einige Euro mehr findet man aber auch bereits 10 GB Flatrates oder Handy Flat mit 20 GB. Unbegrenztes Datenvolumen ist dagegen immer noch vergleichsweise teuer oder langsam. Große Datenvolumen gibt es auch hier: Flat mit 50 GB

Allnet Flat mit 50 GB Datenvolumen oder mehr – die aktuellen Deals und Aktionen

02.04.2024 – sim.de LTE All 50 GB

Aktionszeitraum: ab 26.03.2024 ab 11 Uhr und nur für kurze Zeit

Bereitstellungspreis: 9.99€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

50 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 19,99 Euro statt 24.99 Euro monatlich

Wer nach mehr Datenvolumen sucht, sollte sich die 100 GB Flatrates anschauen. Diese sind allerdings derzeit noch deutlich teurer als 15 Euro pro Monat.

Für wen lohnt sich einen 50 GB Flatrate?

Mit 50 GB Datenvolumen kannst du im Internet viel unterwegs sein, ohne dir Sorgen um dein Datenvolumen machen zu müssen. Ob sich eine 50 GB Flat für dich lohnt, hängt von deinem individuellen Nutzungsverhalten ab.

Du solltest eine 50 GB Flat in Betracht ziehen, wenn du:

viel im Internet surfst: Z.B. Videos streamst, Online-Spiele spielst oder große Dateien herunterlädst.

Z.B. Videos streamst, Online-Spiele spielst oder große Dateien herunterlädst. oft unterwegs bist: Und dein Smartphone als mobile Datenquelle nutzt.

Und dein Smartphone als mobile Datenquelle nutzt. eine Familie hast: Mit der du dein Datenvolumen teilen möchtest.

Dies sind einige Beispiele dafür, was du mit 50 GB Datenvolumen machen kannst:

HD-Videos streamen: Du kannst ca. 15 Stunden HD-Videos auf YouTube oder anderen Streaming-Diensten ansehen.

Du kannst ca. 15 Stunden HD-Videos auf YouTube oder anderen Streaming-Diensten ansehen. Musik online hören: Du kannst ca. 150.000 Songs online hören.

Du kannst ca. 150.000 Songs online hören. Online-Spiele spielen: Du kannst ca. 60 Stunden Online-Spiele spielen.

Du kannst ca. 60 Stunden Online-Spiele spielen. Große Dateien herunterladen: Du kannst ca. 50 große Dateien (z.B. Fotos, Videos, Software) herunterladen.

Du kannst ca. 50 große Dateien (z.B. Fotos, Videos, Software) herunterladen. Apps nutzen: Du kannst ca. 500.000 Apps nutzen (z.B. Social Media, Navigation, Shopping).

Du kannst ca. 500.000 Apps nutzen (z.B. Social Media, Navigation, Shopping). Im Internet surfen: Du kannst ca. 200.000 Webseiten besuchen.

Natürlich hängt der tatsächliche Verbrauch von deinem Nutzungsverhalten ab. Wenn du beispielsweise viele Videos streamst, wirst du dein Datenvolumen schneller verbrauchen als jemand, der nur ab und zu im Internet surft.

Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur Richtwerte sind. Der tatsächliche Datenverbrauch kann je nach Qualität der Videos, der Größe der Dateien und anderen Faktoren variieren.

Tipp: Um deinen Datenverbrauch im Auge zu behalten, kannst du die Statistiken deines Mobilfunkanbieters nutzen. So kannst du sehen, wie viel Datenvolumen du bereits verbraucht hast und wie viel dir noch zur Verfügung steht.

5G bei den 50 GB Flat

5G ist auf dem Vormarsch. In allen deutschen Mobilfunknetzen gibt es bereits 5G-Netzbereiche. Telekom, Vodafone und O2 bieten in ihren eigenen Tarifen den 5G-Zugang kostenlos an. Im Discount-Bereich sieht es dagegen noch mau aus.Die günstigen Tarife der Drittanbieter, selbst mit 20 GB Datenvolumen, ermöglichen meist noch keinen 5G-Zugang. Die Wahl liegt beim Kunden: Günstiger Preis oder 5G? Beides zusammen ist aktuell noch nicht in allen Tarifen möglich.

4G/LTE reicht für die meisten Anwendungen: Generell bietet 4G/LTE ausreichend Geschwindigkeit für schnelles Surfen und Streamen. 5G ist zukunftsorientiert: Die 5G-Tarife sind die zukunftsfähigere Variante, da sie höhere Geschwindigkeiten und niedrigere Latenzzeiten ermöglichen.

Voraussetzungen für 5G:

5G-fähiges Smartphone: Mittlerweile gibt es eine große Auswahl an 5G-Smartphones in allen Preisklassen.

Mittlerweile gibt es eine große Auswahl an 5G-Smartphones in allen Preisklassen. 5G-Ausbau im Mobilfunknetz: Der 5G-Netzausbau schreitet voran, ist aber noch nicht flächendeckend verfügbar.

5G bietet großes Potenzial für die Zukunft der mobilen Kommunikation. Wer die neuesten Technologien nutzen möchte und zukunftssicher aufgestellt sein will, sollte einen 5G-Tarif in Betracht ziehen. Wer jedoch auf ein günstiges Budget angewiesen ist, kann vorerst auch mit 4G/LTE gut leben.

Anbieter Bevölkerungsabdeckung Flächenabdeckung Verfügbarkeit in Großstädten Verfügbarkeit in ländlichen Gebieten Telekom > 70% > 90% Sehr gut Verbessert: Ausbaulücken werden kontinuierlich geschlossen Vodafone > 60% > 80% Sehr gut Verbessert: Ausbaulücken werden kontinuierlich geschlossen o2 > 50% > 80% Gut Verbessert: Ausbaulücken werden kontinuierlich geschlossen 1&1 > 10% > 10% In ersten Großstädten verfügbar Erweitert: Ausbau in weiteren Städten und Ballungsgebieten

Insgesamt empfehlen wird, vor einer Entscheidung für eine 5G Allnet Flat mit 50 GB Datenvolumen auf jeden Fall die Netzausbaukarten zu prüfen. Dort sieht man direkt, ob am eigenen Standort und in der Umgebung bereits 5G angeboten wird oder nicht. Wer sich unsicher ist, kann auch mit Prepaid Angeboten 5G testen und sich dann entscheiden, ob man die 50 GB Tarife lieber mit oder ohne 5G nutzen will.

5G Netz Ausbau alle Anbieter 2023 – @ inside-sim.de

Reicht LTE/4G bei den 50 GB Flat noch aus?

Ob LTE für Handys und Smartphones noch ausreichend ist, hängt von deinen individuellen Bedürfnissen und deinem Nutzungsverhalten ab.

Vorteile von LTE:

Schnelle Geschwindigkeiten: LTE bietet Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s. Dies ist deutlich schneller als 3G und reicht für die meisten Anwendungen wie Surfen, Streaming und Videotelefonie aus.

LTE bietet Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s. Dies ist deutlich schneller als 3G und reicht für die meisten Anwendungen wie Surfen, Streaming und Videotelefonie aus. Gute Verfügbarkeit: LTE ist in Deutschland flächendeckend verfügbar. In Ballungsgebieten und an Autobahnen ist die Netzabdeckung sogar noch besser.

LTE ist in Deutschland flächendeckend verfügbar. In Ballungsgebieten und an Autobahnen ist die Netzabdeckung sogar noch besser. Günstige Tarife: LTE-Tarife sind mittlerweile relativ günstig erhältlich.

Nachteile von LTE:

Nicht so schnell wie 5G: 5G ist der neueste Mobilfunkstandard und bietet deutlich schnellere Geschwindigkeiten als LTE. 5G ist jedoch noch nicht flächendeckend verfügbar und die Tarife sind meist teurer als LTE-Tarife.

5G ist der neueste Mobilfunkstandard und bietet deutlich schnellere Geschwindigkeiten als LTE. 5G ist jedoch noch nicht flächendeckend verfügbar und die Tarife sind meist teurer als LTE-Tarife. Hoher Akkuverbrauch: LTE kann den Akku deines Smartphones schneller leer saugen als 3G.

LTE ist für die meisten Smartphone-Nutzer noch ausreichend. Wenn du jedoch ein High-End-Smartphone hast und die schnellste verfügbare Internetverbindung nutzen möchtest, solltest du über einen Wechsel zu 5G nachdenken.

Für wen lohnen sich 50 GB Handytarife?

Die Mobilfunkanbieter werben mit Tarifen, die 50 GB Datenvolumen oder mehr beinhalten. Doch für wen lohnen sich diese Tarife wirklich? Der erste Schritt ist die Analyse des eigenen Nutzungsverhaltens. Wie viel Datenvolumen verbrauchen Sie pro Monat? Streamen Sie Videos, laden Sie häufig Apps und Musik herunter oder nutzen Sie das Smartphone als Hotspot für andere Geräte?

50 GB Tarife lohnen sich für:

Vielnutzer: Streamen von HD-Videos und Musik Herunterladen von Apps und Spielen Nutzung des Smartphones als Hotspot

Pendler und Reisende: Streaming von Filmen und Serien unterwegs Arbeiten im Zug oder Flugzeug

Familien mit mehreren Handynutzern: Teilen des Datenvolumens mit mehreren Geräten Vermeidung von Zusatzkosten durch Datenverbrauch



50 GB Tarife lohnen sich für Vielnutzer, Pendler, Reisende und Familien. Wenigtelefonierer und Gelegenheitssurfer können mit weniger Datenvolumen auskommen. Unlimited Tarife bieten unbegrenztes Datenvolumen, sind aber teurer.

50 GB Tarife ohne Laufzeit und Vertrag

Es gibt 50 GB Handytarife, die man ohne Laufzeit buchen kann. Diese Tarife werden auch als Prepaid-Tarife bezeichnet, aber auch mit Rechnung kann man viele dieser Angebote bereits ohne längerfristige Vertragsbindung buchen.

Vorteile von Prepaid-Tarifen:

Keine Vertragslaufzeit: Sie können den Tarif jederzeit kündigen.

Sie können den Tarif jederzeit kündigen. Keine Mindestlaufzeit: Sie können den Tarif jederzeit pausieren oder reaktivieren.

Sie können den Tarif jederzeit pausieren oder reaktivieren. Volle Kostenkontrolle: Sie laden nur so viel Guthaben auf, wie Sie benötigen.

Nachteile von Prepaid-Tarifen:

Höhere Kosten pro GB: Prepaid-Tarife sind oft teurer als Tarife mit Laufzeit.

Prepaid-Tarife sind oft teurer als Tarife mit Laufzeit. Keine EU-Roaming-Flat: In der Regel ist kein EU-Roaming inklusive.

In der Regel ist kein EU-Roaming inklusive. Häufiger Aufladen: Sie müssen Ihr Guthaben regelmäßig aufladen.

Sie müssen Ihr Guthaben regelmäßig aufladen. Weniger Tarifoptionen: Die Auswahl an Prepaid-Tarifen ist geringer als die Auswahl an Tarifen mit Laufzeit.

50 GB Handytarife ohne Laufzeit bieten eine gute Möglichkeit, flexibel zu bleiben und die Kosten zu kontrollieren. Sie sind ideal für Nutzer, die sich nicht an einen Vertrag binden möchten. Allerdings sind diese Tarife oft etwas teurer als Tarife mit Laufzeit.

In der Regel findet man auch keine Handyangebote in diesem Bereich. Wer also eine flexible Flat mit 50 GB Datenvolumen sucht, muss fast immer auf ein Smartphone dazu verzichten und sich ein Gerät (falls notwendig) bei einem freien Händler separat kaufen.

