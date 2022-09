70 Prozent Rabatt! Allnet Flat mit 50 GB Datenvolumen oder mehr – die aktuellen Deals und Aktionen – Freenet hat heute einen echten Knaller-Deal gestartet und bietet die 50 GB Allnet Flat im Vodafone Mobilfunk-Netz für nur 14.99 Euro an. Dafür bekommt man eine komplette 4G Allnet Flat (leider ohne 5G) mit 50 Gigabyte Datenvolumen im Monat und kostenlosen Gespräche und SMS in alle Netze. Der Speed liegt mit 100 MBit/s dazu deutlich höher als bei anderen Discountern und es gibt VoLTE, eSIM und auch WLAN Calling. Man bekommt also einen technisch hochwertigen Tarif zum absoluten Discount-Preis.

TIPP: Aktuell starten die Preise bei den Allnet Flat ab 5 Euro pro Monat. Dafür bekommt man aber in der Regel nur wenige Gigabyte monatliches Datenvolumen. Für einige Euro mehr findet man aber auch bereits 10 GB Flatrates oder Handy Flat mit 20 GB. Unbegrenztes Datenvolumen ist dagen immer noch vergleichsweise teuer oder langsam

Allnet Flat mit 50 GB Datenvolumen oder mehr – die aktuellen Deals und Aktionen

27.09.2022 – Green LTE 50 GB im Vodafone Netz für nur 14,99€ (70% Rabatt)

50 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 100 Mbit/s, danach 64 kbit/s)

Datenvolumen (mit bis zu 100 Mbit/s, danach 64 kbit/s) Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

Telefonie & SMS FLAT EU-Roaming

EU-Roaming VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

14,99€/Monat statt 49,99€

statt 49,99€ 1 9,99€ Anschlusspreis

9,99€ Anschlusspreis ZUM DEAL*

02.08.2022 – sim.de LTE All 50 GB

nur für kurze Zeit

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ ohne Vertragslaufzeit, 29,99€ Bundle

50 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 24,99€ monatlich

Wer nach mehr Datenvolumen sucht, sollte sich die 100 GB Flatrates anschauen. Diese sind allerdings derzeit noch deutlich teurer als 15 Euro pro Monat.

5G bei den 50 GB Flat

In allen Netzen gibt es bereits 5G Netzbereiche und Telekom, Vodafone und O2 bieten in ihren eigenen Tarifen bereits die 5G Zugänge kostenlos mit an. Im Discount-Bereich sieht es dagegen eher schlecht aus. Die günstigen Tarife der Drittanbieter (auch im Bereich von 20 GB Datenvolumen) können in der Regel noch nicht auf 5G zugreifen. Man muss sich daher an der Stelle entscheiden: günstiger Preis oder 5G. Beides zusammen geht derzeit noch nicht. Generell bietet 4G/LTE bisher auch genug Speed. Man muss also aktuell kein 5G buchen um schnell surfen zu können. Die 5G Tarife sind aber natürlich die zukunftsfähigere Variante, allerdings wird dies wohl erst in einigen Jahren wirklich zum tragen kommen.

Darüber hinaus sollte man beachten, dass man für die Nutzung von 5G ein passendes Handy genötigt und auch das Mobilfunk-Netz bereits mit 5G ausgebaut sein muss. Bei den Handys ist das mittlerweile weniger ein Problem, denn es gibt eine ganze Reihe von Mittelklasse-Geräte und Topmodellen, die diese Technik bereits unterstützen. Man kann sich also recht einfach ein passendes 5G Smartphone holen.

Beim Netz sieht es dagegen nicht ganz so gut aus, denn Verbraucher sind darauf angewiesen, dass die Netzbetreiber die entsprechenden Ausbauschritte vornehmen und hier sind die Netzbetreiber unterschiedlich weit. Die Telekom bietet aktuell die meiste Versorgung und erreicht nach eigenen Angaben bereits 90 Prozent der deuschen Nutzern. Das Unternehmen schreibt selbst zum Ausbaustand:

Das 5G Netz der Deutschen Telekom steht auch 2022 für schnellen Ausbau und Innovation. Allein im Monat Januar haben die Technik-Teams 159 weitere neue 5G Standorte ins Netz gebracht. Das sind mehr als fünf Standorte pro Tag. Insgesamt funken mittlerweile über 63.000 Antennen mit 5G. Über 90 Prozent der Bevölkerung können die neueste Mobilfunk-Generation bereits nutzen. Neben der breiten Versorgung steht vor allem das besonders schnelle 5G auf der 3,6 GHz Frequenz im Fokus. Die Telekom hat nun bereits mehr als 4.000 5G-Antennen in diesem Band in Betrieb. Über 180 Städte und Gemeinden profitieren davon. Im Laufe des Jahres will die Telekom auch ihre 700 MHz-Frequenzen für 5G einsetzen. „Unser 5G Ziel für dieses Jahr ist es, das Kundenerlebnis permanent zu verbessern“, so Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „Dazu werden wir weiter zügig ausbauen und setzen vor allem auch auf Netzinnovationen. Alle unsere Antennen im 3,6GHz Band sind technisch für 5G Standalone erweitert. Auch unser Spektrum im Bereich 700 MHz reservieren wir für 5G. Kommerziell werden wir 5G Standalone in diesem Jahr starten.“ Dafür arbeitet die Telekom gemeinsam mit Partnern an der Entwicklung von Anwendungen, die sich nur mit den neuen Netzfunktionen im Standalone-Netz umsetzen lassen.

Insgesamt empfehlen wird, vor einer Entscheidung für eine 5G Allnet Flat mit 20 GB Datenvolumen auf jeden Fall die Netzausbaukarten zu prüfen. Dort sieht man direkt, ob am eigenen Standort und in der Umgebung bereits 5G angeboten wird oder nicht. Wer sich unsicher ist, kann auch mit Prepaid Angeboten 5G testen und sich dann entscheiden, ob man die 20 GB Tarife lieber mit oder ohne 5G nutzen will.

Weitere Artikel zum Netz und der Netzabdeckung