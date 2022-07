PC Verkäufe brechen um 15 Prozent ein – Die Analysten von IDC haben sich die Verkaufszahlen im Bereich der stationären PC genauer angeschaut und zum zweiten Mal in Folge sind die Verkaufszahlen für diese Geräte gesunken. Im 2. Quartal 2022 wurde weltweit nur noch 71,3 Millionen Geräte verkauft – das sind etwas mehr als 15 Prozent weniger als im gleichen Quartal des Vorjahres. Dabei haben alle großen Hersteller mit diesem Rückgang zu kämpfen, die Zahlen nach Hersteller fallen allerdings unterschiedlich hoch aus. Besonders stark war der Rückgang bei HP, das Unternehmen verkaufte im 2. Quartal 2022 fast ein Drittel Geräte weniger.

Bei IDC schreibt man im Original dazu:

Laut den vorläufigen Ergebnissen des Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker der International Data Corporation (IDC) gingen die weltweiten Auslieferungen herkömmlicher PCs im zweiten Quartal 2022 (2Q22) gegenüber dem Vorjahr um 15,3 % auf 71,3 Millionen Einheiten zurück. Nach zwei Jahren des Wachstums war dies das zweite Quartal in Folge mit niedrigeren Auslieferungen. Der Rückgang war schlimmer als erwartet, da sich Versorgung und Logistik aufgrund der Ausgangsbeschränkungen in China und des anhaltenden makroökonomischen Gegenwinds weiter verschlechterten. … Trotz des jüngsten Rückgangs und der schwächeren Nachfrage ist das Gesamt-PC-Volumen immer noch vergleichbar mit dem Volumen zu Beginn der Pandemie, als das Volumen im zweiten Quartal 2020 74,3 Millionen erreichte, und der Markt liegt im zweiten Quartal immer noch deutlich über dem Niveau vor der Pandemie 2018 und 2019 waren es 62,1 Millionen bzw. 65,1 Millionen Einheiten.