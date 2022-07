Samsung One UI Watch 4.5 nicht für Galaxy Watch 3 und ältere Modelle – Samsung hat die neuste One UI Watch Version vorgestellt. One UI Watch 4.5 soll zeitnah verfügbar sein und unter anderem gibt es mit der neuen Benutzeroberfläche auch eine komplette QWERTZ Tastatur für die Smartwatches.

Samsung schreibt selbst zur neusten Version des Betriebssystems:

One UI Watch4.5 wird in Kürze für Galaxy Watch-Geräte verfügbar sein und ein umfassenderes Uhrenerlebnis bieten. Zusätzlich zur letzten Version von Wear OS Powered by Samsung (mit Wear OS 3.5) bietet die neue One UI Watch 4.5-Version ein umfassenderes Tipperlebnis, eine einfachere Möglichkeit zum Telefonieren und eine Vielzahl neuer intuitiver Eingabehilfen die Galaxy Watch ein vollständigeres Paket. Um die Schnittstelle mit der Uhr zu vereinfachen, fügt One UI Watch4.5 ein vollständiges Tipperlebnis auf dem Bildschirm hinzu. Egal, ob Sie suchen oder auf Nachrichten und E-Mails antworten, Sie können die Vorteile der neuen vollständigen QWERTZ-Tastatur mit Wischen zum Tippen zusätzlich zum Diktieren und Handschreiben nutzen, wodurch die Kommunikation von Ihrer Uhr einfacher als je zuvor wird.2 Plus, anstatt sich darauf festzulegen Nur eine Methode, One UI Watch4.5 lässt Sie die Eingaben jederzeit nahtlos wechseln, sodass Sie mit dem Diktieren einer Nachricht beginnen und dann zur Tastatur wechseln können, wenn Sie mehr Privatsphäre benötigen.

Das hört sich soweit ganz gut an, aber die schlechte Nachricht ist, dass Samsung die Verfügbarkeit der Version deutlich eingrenzt. Konkret werden wohl nur die Modelle der Galaxy Watch 4 Serie und zukünftig auch die Galaxy Watch 5 die neue Version bekommen.

Samsung schreibt selbst zur Verfügbarkeit:

One UI Watch 4.5 will be available for Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic and upcoming Galaxy Watch Series. Availability may vary depending on market, model and the paired smartphone.

Ältere Modelle sind nicht erwähnt und daher kann man mittlerweile sehr sicher davon ausgehen, dass die bestehenden Galaxy Watch kein Update auf One UI und Google Wear bekommen werden. Das hatte sich bereits im letzten Jahr so angekündigt, nun ist es aber nochmal richtig deutlich geworden. Alle Galaxy Watch bis zu Galaxy Watch 3 werden also bei Tizen bleiben.

