Apple könnte Huawei High-End Kunden in China übernehmen – Huawei leidet nach wie vor unter dem US Embargo und hat daher nur eingeschränkten Zugriff auf 5G Techniken. Daher wird erwartet, dass die neusten Modelle (Huawei Mate 50 und Huawei P60) nur mit 4G Prozessoren ausgeliefert werden um überhaupt schnelle Prozessoren einsetzen zu können. Angeblich gibt es daher extra auch einen Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor ohne 5G für den Markt in China.

Von diesem technischen Defizit könnte in diesem Jahr Apple profitieren. Zumindest in China könnten die neuen iPhone 14 Modelle die Huawei Topmodell ablösen. Nutzer würden dann von älteren Huawei Smartphones nicht auf die neusten Versionen wechseln, sondern stattdessen zu den Apple Modellen greifen. Daher gehen viele Händler davon aus, dass Apple in China sogar eine höhere Nachfrage hat, während an sich der Markt bei Smartphones eher etwas zurückgeht.

Kuo schreibt selbst dazu:

Ich habe kürzlich erneut mit Distributoren/Einzelhändlern/Scalpern in China gesprochen, und sie sagten, sie seien der Meinung, dass die potenzielle Nachfrage nach der iPhone 14-Serie in China weiter zunimmt. Eine mögliche Erklärung ist, dass Apple fast den gesamten chinesischen High-End-Smartphone-Markt dominiert, nachdem Huawei den 5G-Smartphone-Markt verlassen hat, was auch bedeutet, dass die Zahl potenzieller High-End-iPhone-Nutzer auf dem chinesischen Markt gestiegen ist.

Sicher ist dies aber noch nicht, sondern es sind in erster Linie Erwartungen der Händler am Markt und sie betreffen auch nur China. In den anderen Ländern haben vor allem die anderen Android Marken von der Schwäche von Huawei profitiert und weniger Apple. Bleibt also abzuwarten, wie genau sich die Nachfrage nach den neuen iPhone 14 Modellem im Herbst gestalten wird und wann genau die Modelle verfügbar sein werden.

