Wiko: T-Serie macht Hoffnung auf neue Modelle – Wiko hat deutsche Nutzer in diesem Jahr bisher nicht unbedingt mit viel neuer Technik verwöhnt. Die neusten Modelle beim Unternehmen sind die Power U Smartphones und die Y-Serie, die Ende 2021 auf den Markt kamen. 2022 ist bisher Ebbe, was neue Modelle betrifft. Das könnte sich aber ändern, denn international gibt es auf einigen Märkten bereits Nachschub an neuen Wiko Smartphones. Das Unternehmen hat beispielsweise in Asien das Wiko T50 als neues Topmodell gestartet und dazu auch ein Wiko T10 und ein T3 auf den Markt gebracht. Dabei kann vor allem das Wiko T50 punkten, denn das neue Topmodell setzt in einigen Bereichen neue Maßstäbe für Wiko:

es gibt zum ersten Mal ein Punch.Hole Design für die Front. Die Selfie Kamera ist dabei in einer mittig angebrachten Öffnung im oberen Bereich des Display untergebracht.

Für die Power sorgt ein Mediatek MT6769V/CBProzessor. Dieser erreicht mehr als 1.000 Punkte um MultiScore Test von Geekbench und ist damit der stärkste Prozessor, den das Unternehmen bisher verbaut hat.

Auch bei der Kamera hat man nachgebessert und setzt nun auch einen 64MP Sensor als Hauptsensor.

Bei wikoblog zitiert man das Unternehmen wie folgt zu den technischen Daten:

Das WIKO T50 ist mit leistungsstarken Kameras ausgestattet, mit denen der Benutzer zu jeder Tageszeit beeindruckende Fotos und Videos aufnehmen kann. Alle Kameras verwenden KI zur automatischen Szenenerkennung und zur Erleichterung der computergestützten Fotografie, um qualitativ hochwertige Fotos zu erstellen. Die Dreifachkamera auf der Rückseite besteht aus der hochauflösenden Hauptkamera mit 64 Megapixeln, einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einer 2-Megapixel-Makrokamera. Die 64-Megapixel-Kamera hat eine große Blende von f/1,9 und ist mit einem hochauflösenden 1/1,73-Zoll-Sensor ausgestattet, um jedes Detail des Motivs oder der Szene einzufangen. Mit solch einer erstaunlichen Auflösung kann die Kamera Fotos mit einer Pixelgröße von bis zu 9216 x 6912 Pixel erstellen – Benutzer können mit bis zu 5-fachem Digitalzoom in jedes Detail innerhalb des Fotos hineinzoomen. Die 8-Megapixel-1:2,4-Ultraweitwinkelkamera verfügt über ein 120-Grad-Sichtfeld, das es ermöglicht, mehr von der Szene in das Foto einzupassen. Benutzer können jetzt mehr ihrer Freunde in große Gruppenfotos quetschen. Fans der Makrofotografie werden die 2-Megapixel-1:2,4-Makrokamera im WIKO T50 lieben, die es dem Benutzer ermöglicht, scharfe Nahaufnahmen von winzigen Objekten aus einer Entfernung von bis zu vier Zentimetern aufzunehmen. An der Vorderseite des WIKO T50 befindet sich eine 16-Megapixel-Selfie-Kamera, die mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) Porträtaufnahmen verbessern kann. Es hat auch ein Weitwinkelobjektiv, sodass Benutzer mehr ihrer Freunde in Gruppen-Selfies einbeziehen können.

5G gibt es aber auch beim neuen Topmodell leider nicht. Die Modelle sind weiter reine LTE Geräte und das ist beim Preis vom ungerechnet etwa 300 Euro dann doch etwas mager. Auf dem Markt gibt es bereits Modelle, die weniger kosten und dennoch 5G anbieten können. Auch eSIM und NFC werden nicht unterstützt. Dafür gibt es einen USB Type-C Anschluss und einen 3,5mm Klinken Anschluss für die Kopfhörer.

Wiko T50 im Geekbench Leistungstest mit mehr als 1000 Punkte im MultiScore Bereich

Die kompletten Daten der neuen Modelle: Wiko T50