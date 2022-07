Qualcomm: neue W5+ Prozessoren für Wearables sollen 50% weniger Strom verbrauchen – Qualcomm hat die nächste Generation der Chipsätze für Wearables vorgestellt (Snapdragon W5+ Gen 1 und Snapdragon W5 Gen 1) und setzt dabei wie bei den Smartphones auf die neue 4nm Technologie. Auf diese Weise sollen Smartwatches zukünftig noch mehr Leistung bekommen und dabei weniger Strom verbrauchen. Das Unternehmen spricht davon von 50% weniger Verbrauch durch die neuen SoC.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Technik:

Neue Verbesserungen der Flaggschiff-Plattform Snapdragon W5+ bieten 50 % weniger Stromverbrauch, 2-mal höhere Leistung, 2-mal umfangreichere Funktionen und 30 % kleinere Größe im Vergleich zu unserer vorherigen Generation, sodass Hersteller von Wearables die differenzierten Erfahrungen liefern können, die Verbraucher verlangen. Basierend auf der Hybridarchitektur besteht die speziell entwickelte Plattform aus einem 4-nm-basierten System-on-Chip und einem 22-nm-basierten hochintegrierten Always-On-Coprozessor. Es enthält eine Reihe von Plattforminnovationen, darunter die neue Bluetooth® 5.3-Architektur mit extrem geringem Stromverbrauch, Inseln mit geringem Stromverbrauch für Wi-Fi, GNSS und Audio sowie Zustände mit geringem Stromverbrauch wie Deep Sleep und Hibernate.

Bei Wearbles ist (anders als bei Smartphones) in der Regel weniger die Performance der Prozessoren im Fokus, sondern mehr die Ausdauer der Modelle. Je weniger Energie verbraucht wird, desto weniger müssen die Smartwatches und Fitnessarmbänder nachgeladen werden und das ist in der Regel ein wichtiger Vorteil für die Kunden. Bleibt abzuwarten, wie sich der geringere Stromverbrauhc der W5+ Chips dann in der Praxis auswirken wird.

Konkrete Modelle mit den neuen Chipsätzen wurden dabei noch nicht angekündigt. Oppo und Mobvoi sollen aber die ersten Hersteller sein, die auf diese neue Plattform setzen und zeitnah Smartwatches mit dieser neuen Technik launchen.