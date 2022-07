Gigaset Plug 2.0 One X im Test – das kann die smarte Steckdose – Gigaset hat die eigenen Smart Home Serie um ein weiteres Gerät erweitert und bietet unter dem Namen Gigaset Plug 2.0 One X eine weitere Funksteckdose an. Im Vergleich zu den aktuellen Modellen wurde die One X aber technisch etwas erweitert.

Gigaset schreibt selbst zu den neuen Modellen:

Über die smarte Steckdose Gigaset Plug 2.0 lassen sich angeschlossene Geräte ein- und ausschalten – ganz gleich, wo man sich gerade befindet. Neben dem manuellen Schalten können über die Gigaset Smart Home App auch Routinen festgelegt werden: So wird die Außenbeleuchtung bei Sonnenuntergang aktiviert oder das Licht geht an, wenn Bewohner in den Bereich des Bewegungssensors des Gigaset Smart Home Systems treten. Der Gigaset Plug 2.0 schaltet auf Wunsch sogar den Fernseher ein, wenn keiner zuhause ist und kann so helfen, potenzielle Einbrecher abzuschrecken – zum Beispiel während eines Wochenendausflugs oder einer Geschäftsreise.

Die One X kann leider nicht allein arbeiten. Man braucht für die Nutzung immer auch die Basisstation von Gigaset und dazu die Elements App von Gigaset um das System zu verwalten.

Im Vergleich zu anderen smarten Steckdosen ist dabei vor allem interessant, dass man die Dose nicht nur schalten kann und es auch die Möglichkeit gibt, dies automatisch durchführen zu lassen, sondern die One X misst auch den Stromverbrauch der angeschlossenen Gerätes. Man kann sich also anzeigen lassen, was ein Gerät verbraucht und sieht, wenn beispielsweise der Verbrauch aufgrund eines Defektes nicht angezeigt wird. Das ist eine sehr interessante Funktion und klappt über die App auch wirklich gut. Dazu ist die Ansteuerung auch per Alexa oder Google Assistant durchführbar.

Die Steckdose ist für den Innen- und Außenbereich gedacht, man kann damit also auch Geräte im Garten steuern.

Insgesamt ist die Gigaset Plug 2.0 ONE X gut verarbeitet und durch den zweifarbigen Aufbau (Inlet der Dose ist in Schwarz) sieht man auch direkt, dass es sich um die neuste Version handelt.

Die Installation der Plug 2.0 One X Steckdose erfordert erfreulicherweise keine technischen Vorkenntnisse. Es sind aber mehrere Schritte notwendig, bis die Dose endlich genutzt werden kann. Auch hier haben Nutzer Vorteile, die bereits Gigaset Geräte nutzen, denn dann kann man sich die ersten beiden Schritte sparen und die Steckdose direkt ins bestehende System einbinden. Alle anderen Nutzer müssen mit der Installation der Basisstation anfangen:

Installation der Basisstation: Da ist an sich nicht viel zu tun. Die Station muss mit dem Strom verbunden werden und mit dem LAN Anschluss. Für beiden Anschlüsse liegen die Kabel direkt dabei, man muss sie nur anschließen und dann mit den jeweiligen Dosen verbinden. Danach sollten die LED der Station aktiv sein. Installation der App: Für die Nutzung ist die Gigaset Element App notwendig. Diese kann für Android und iOS kostenfrei aus dem jeweiligen App Store herunter geladen werden. Man braucht dafür immer einen Account bei GigaSet und dann kann man die App mit der Station verbinden. Dazu gibt es einen Code auf der Rückseite der Station. Diesen gibt man in der App ein und die Verbindung wird hergestellt. Danach kann man die App einrichten und beispielsweise Räume anlegen. Anmelden der Steckdose im System: Beim dritten Schritt wird die Steckdose mit der Basisstation verbunden. Dazu muss man (nur für die Anmeldung) die Steckdose recht nah an der Basistation mit dem Strom verbinden. Über die App kann man die Steckdose dann automatisch erkennen lassen und dem System hinzufügen.

Danach ist die Steckdose über die App ansteuerbar und kann dort genutzt werden, wo man sie benötigt.

Größter Knackpunkt dürfte bei der One X aber der Preis sein. Das Unternehmen ruft 49.99 Euro für die Steckdose auf. Reine Funksteckdosen gibt es deutlich billiger, auch smarte Steckdose kosten bei den meisten Herstellern weniger. Die One X punktet daher vor allem mit der Messung des Strom – wer dafür den Aufpreis zahlt, bekommt eine solide Smart Home Steckdose.