Samsung Galaxy Z Flip 5: Cover-Display soll fast doppelt so groß werden – Es wird noch viele Monate dauern, bis die Flip 5 tatsächlich vorgestellt werden, aber es gibt jetzt bereits erste Hinweise, was Samsung für die neuen faltbaren Smartphones im kommenden Jahr plant. Nach Angaben von Ross Young wird sich dabei unter anderem das Äußere verändern, denn das Cover-Display soll deutlich größer werden. Statt 1,9 Zoll wird beim Galaxy Z Flip 5 wohl ein Display mit mindestens 3,3 Zoll verbaut – das wäre fast eine Verdopplung der Fläche. Damit könnten dann wohl auch neue Funktionen auf diesem Display abgebildet werden.

GSMarena zitiert Ross Young wie folgt:

In der Gerüchteecke steht die Tatsache, dass es von Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants, stammt, der in solchen Dingen in der Vergangenheit genau war. In der anderen Ecke ist die Tatsache, dass er gelegentlich Infoweitergabe falsch macht, also behalte das im Hinterkopf. Wie auch immer, wir hoffen, dass das Galaxy Z Flip5 tatsächlich, wie Young behauptet, mit einem viel größeren Cover-Display ausgestattet sein wird. Dies wird anscheinend etwa 3,3 Zoll bis 3,4 Zoll betragen, was eine Größenordnung mehr ist als der 1,9-Zoll-Bildschirm, den wir derzeit auf dem Flip4 bekommen.