Google Pixel 7 soll Samsung GN1 Bildsensor bekommen – Google hat auf der eigenen Webseite bereits Teaser für das neue Pixel 7 online gestellt, allerdings sind die Details, die man dort findet, natürlich noch sehr vage. Zumindest scheint sich beim Design nichts Wesentliches zu ändern, denn die Grafiken sehen den aktuellen Modellen sehr ähnlich. Zur Technik schreibt Google selbst:

Die Smartphones sind mit Google Tensor, einem Prozessor der nächsten Generation, ausgestattet und bieten noch mehr Funktionen auf Android 13. Sieh dir schon jetzt das Design an. .. Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro sind mit Google Tensor, einem Prozessor der nächsten Generation, ausgestattet und bieten äußerst praktische und personalisierte Funktionen für Fotos, Videos, Sicherheit und Spracherkennung. 1

Damit bestätigt sich zumindest auch, dass Google bei der Pixel 7 Serie wieder ein normales Pxeil 7 und ein Pixel 7 pro plant. Dazu kann man wohl davon ausgehen, dass es danach irgendwann auch ein günstigeres Google Pixel 7a geben wird.

Mittlerweile gibt es aber auch bereits die ersten Leaks rund um die kommende Pixel 7 Serie und damit gibt es erste Hinweise, was Google bei der Kamera plant. Leider wird es wohl dabei in diesem Jahr kein 200MP Hauptsensor für die Kamera werden. Stattdessen soll das Unternehmen auf den GN1 Sensor von Samsung setzen, der mit 50MP auflöst und auf 1,2 μm große Pixel setzt.

Das Kamerasetup soll dabei wie folgt aussehen:

Der ISOCELL GN1 Sensor von Samsung ist dabei kein schlechter Sensor, allerdings wurde diese Technik bereits 2020 vorgestellt und war auch damals nicht der Top-Bildsensor von Samsung. Wenn die Angaben aus dem Leak also stimmen, setzt Google auf einen recht alten Bildsensor bei den neuen Google 7 Modellen. Samsung schreibt selbst zur Technik und den Leistungen beim GN1:

Für ultimative Low-Light-Fotografie verwendet das GN1 die Tetracell-Technologie, eine Pixel-Merging-Technik, die die Fähigkeit der Pixel verbessert, mehr Licht einzufangen und zu verarbeiten. Durch das Zusammenfassen von vier Pixelsignalen zu einem verdoppelt Tetracell die Pixelgröße des Bildsensors auf 2,4 μm und vervierfacht die Lichtempfindlichkeit, um hellere 12,5 Mp-Fotos aufzunehmen. Mit verbesserter Lichtempfindlichkeit in Kombination mit einer leistungsstarken Autofokus-Lösung ist das GN1 in der Lage, selbst in extrem schwach beleuchteten Umgebungen schnell auf ein Objekt zu fokussieren, um sowohl hellere als auch schärfere Ergebnisse zu liefern.