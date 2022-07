iOS 15.6 – nach wie vor Problem mit schneller Akku-Entladung – IPhone Nutzer hatten bereits bei den letzten iOS Versionen teilweise über eine recht schnelle Entladung des Akkus geklagt und die Hoffnung war, dass mit iOS diese Probleme endlich gefixt würden. Aktuell sieht es aber weniger so aus. Stattdessen häufen sich die Hinweise, dass iOS 15.6 in der aktuelle Version den Akku noch schneller entlädt und das Problem damit sogar noch verschärft.

So schreibt ein Nutzer auf Twitter zu seinen Problemen mit der neuen Version:

iOS 15.6 is causing a battery drain on my iPhone 12. Thought it would fix the battery issue. Anyone else facing this problem? #ios156

Und auch ein anderer Twitter Nutzer hat diese Probleme unter iOS 15-6:

Hey @Apple am noticing some battery drain on iOS 15.6 since updating from 15.5…

Generell bestätigt in den Kommentaren mehrere Nutzer, dass es wohl keine guten Akkulaufzeiten unter iOS 15.6 gibt – die Probleme einiger Nutzer mit schneller Entladung der Akkus scheinen also weiter zu bestehen.

Generell sollte man dabei im Hinterkopf behalten, dass nach einem Update auf eine neue Version noch mehrere Tage der Akku zusätzlich belastet wird, da das Update auch nachgelagert noch Prozesse ausführt und interne Anpassungen vornimmt. Der Apple Support rät daher bei Updates immer zu etwas Geduld, bis man die Akkulaufzeit beurteilt:

Danke, dass Sie sich gemeldet haben! Wir helfen Ihnen gerne weiter. Es ist normal, dass Ihre Apps und Funktionen bis zu 48 Stunden nach einem Update angepasst werden müssen. Bitte kontaktieren Sie uns in einer Direktnachricht, wenn das Problem nach dieser Zeit immer noch besteht, damit wir Ihnen helfen können, dies weiter zu untersuchen.

Mittlerweile sind aber bereits mehrere Tage nach dem Update vergangen und Nutzer melden sich immer noch mit Batterieproblemen beim iPhone. Es scheint also nicht nur an den normalen Anpassungen nach einem Update zu liegen, dass sich die IPhone Akkus mit iOS 15.6 so schnell entleeren. Bisher gibt es aber zumindest von Apple noch keine Hinweise, dass man einen Bug gefunden hätte. Nutzer brauchen also weiter Geduld und sollte die Energie-Spar-Tipps für das iPhone umsetzen um die Akkulaufzeiten etwas zu stabilisieren.

Weitere Links rund um das iPhone

Die neusten Artikel rund um Apple