Meta Quest 2 – Preis steigt ab 1. August deutlich an – Facebook aka Meta machen den Preis für den Einstieg ins Metaverse teurer. Das Unternehmen hat angekündigt, dass die Preise für die eigene VR Brille deutlich ansteigen werden. Die neuen Preise starten dabei ab dem 1. August 2022 und sehen wie folgt aus:

Meta Quest 2 (128 GB Version): 399,99 Dollar

Meta Quest 2 (256 GB Version): 499,99 Dollar

Damit steigt der Preis im Vergleich zu den aktuellen Angeboten um etwa 100 Dollar pro Gerät an. Meta steigert die Preise also um 20 bis 25 Prozent – das ist durchaus eine Ansage und wird sich sicherlich auch auf die Nachfrage auswirken.

Die Ankündigung betrifft aber vorerst wohl nur den amerikanischen Markt. Wie es international und damit auch in Deutschland konkret mit den Preisen weiter geht, ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings muss man davon ausgehen, dass auch in Deutschland die Quest 2 VR Brille früher oder später teurer wird, denn die Gründe für die Preiserhöhung (höhere Investitionen in die Weiterentwicklung) treffen natürlich auch für Deutschland und den restlichen Markt weltweit zu. Meta hat allerdings bisher noch keinen genauen Preis für Deutschland genannt, sondern nur vage mitgeteilt, dass die Preise wohl in allen Ländern angepasst werden.

Als Ausgleich für den höheren Preis wird es dafür aber auch die Möglichkeit geben, das Beat Saber Game kostenlos herunter zu laden, wenn man die Quest 2 kauft. Das Game ist damit faktisch kostenfrei im Paket mit dabei. Auf diese Weise gibt es zumindest eine kleine Kompensation für den deutlich höheren Kaufpreis und natürlich haben Kunden noch bis 1. August Zeit, die Meta Quest 2 VR Brille zum bisherigen Preis zu erwerben. Man muss sich aber natürlich schnell entscheiden, es sind nur noch wenige Tage mit dem alten Preis.