Samsung Galaxy A30, A31, A32 und A33 ohne Vertrag – so liegen die aktuellen Preise im Vergleich – Die Samsung Galaxy A3X Serie ist preislich gesehen mit am günstigsten im Bereich der A-Modelle von Samsung und setzt vor allem auf Nutzer, die bezahlbare Smartphones möchten und dabei auch auf Premium-Funktionen verzichten können. Natürlich muss man deswegen nicht auf eine gute Verarbeitung und Ausdauer verzichten – das hat Samsung auch bei den Modellen der aktuellen Galaxy A3X Reihe integriert.

Samsung schreibt selbst zu den Modellen:

Die neue Galaxy A-Serie ist fachmännisch gefertigt, um modisch, funktional und nachhaltig zu sein. Der schmale Rahmen des Geräts sorgt für ein glattes, stilvolles Aussehen und das Ambient Edge-Design verschmilzt die Kamera nahtlos mit dem Gehäuse des Telefons. Das Galaxy A53 5G und das Galaxy A33 5G sind mit dem robusten Corning® Gorilla® Glass 5 und IP676 wasser- und staubdicht, was für verbesserte Haltbarkeit und Sorgenfreiheit sorgt.

Samsung hat immer in Frage gestellt, was mit Technologie möglich ist, und wird weiterhin darüber nachdenken, wie die Ressourcen des Planeten am besten genutzt werden können. Samsung wurde im August 2021 mit Galaxy for the Planet angekündigt und verpflichtet sich, konkrete Umweltmaßnahmen zu ergreifen, um den Planeten bis 2025 gesünder zu machen. Aufbauend auf den Nachhaltigkeitsbemühungen von Samsung entfernt die Galaxy A-Serie7 den Ladestecker und reduziert die Größe der Verpackung. Für die Verpackung wird ebenfalls nachhaltig beschafftes Papier verwendet, während das Gerät selbst recycelte Post-Consumer-Materialien (PCM) für die Seitentasten und SIM-Kartenfächer verwendet.