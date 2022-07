vivo: Schnellladen mit 200 Watt präsentiert – Die Zeit für die Aufladung der Akkus ist in den letzten Jahren deutlich gesunken, weil die Unternehmen immer schnellere und leistungsstärkere Ladetechniken eingesetzt haben. vivo setzt nun zum ersten Mal auf ein Smartphone mit 200 Watt bei der Aufladung. Das iQOO 10 Pro soll auf diese Weise in nur 10 Minuten komplett geladen sein – so schnell schafft dies aktuell kein anderes Smartphone auf dem deutschen Markt.

Das Unternehmen schreibt selbst zur neuen Technik:

Die Verdoppelung der Ladegeschwindigkeit innerhalb einer einzigen Smartphone-Generation ist ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur optimierten Nutzungsfreundlichkeit.: 2020 führte vivo mit dem iQOO 5 Pro die branchenweit erste kommerzielle 120-Watt-Ultra-Schnellladung ein. Nur zwei Jahre später legt vivo mit dem iQOO 10 Pro und der weltweit ersten kommerzielle 200-Watt-Ultra-Schnellladetechnologie nach. Zu den Neuerungen gehören zehn Akku- und Ladeinnovationen, die ein noch schnelleres Aufladen sowie Sicherheit und Stabilität für eine dauerhaft hohe Leistung gewährleisten: Dazu gehören eine neue ultradünne Polplattenbatterie, ein neuer Batterieelektrolyt, ein Drei-Wege-Ladepumpen-Ladechip, ein neuer Batterieseparator und ein neues Stapelschema. Zu den Schutzelementen gehören das neue wärmeleitende Gel, eine neue Schutzschaltung sowie ein selbst entwickelter Algorithmus für den Batteriezustand, die zusammen eine gleichbleibende Kapazität von über 80 % garantieren- und das auch nach 1.600 Ladezyklen. In Verbindung mit dem neuen Miniatur-Ladegerät und dem 1,5 Meter langen Ladekabel übertrifft das iQOO 10 Pro sogar die strengen Standards der Automobilindustrie für Batterieleistungen.

Das neue iQOO 10 Pro Smartphone wird wohl leider nicht nach Deutschland kommen, aber man kann davon ausgehen, dass diese neue Technik zukünftig auch in anderen vivo Modellen zu finden sein wird. Daher wird diese Technik früher oder später auch auf dem deutschen Markt Einzug halten.