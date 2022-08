Motorola Moto X30 pro: erstes Smartphone mit dem Samsung HP1 200MP Megapixel Sensor – In den letzten Tagen gab es eine ganze Reihe von neuen Details rund um das neuen Motorola Flaggschiff Moto X30 pro. Unter anderem wurde jetzt auch geleakt, dass die Modelle auf den HP1 Kamerasensor von Samsung setzen werden. Die neuen Moto X30 pro werden damit wohl die ersten Smartphones mit einem 200MP Sensor für die Kamera werden.

Samsung schreibt selbst zu den Leistungen des HP Kamerasensor:

Die ultrahohe Auflösung des ISOCELL HP1 ist ein großer Schritt nach vorne für die mobile Fotografie. Basierend auf den 0,64-μm-Pixeln von Samsung ist der ISOCELL HP1 der weltweit erste 200-Megapixel (MP)-Bildsensor. Die bahnbrechende Pixelzahl des Sensors ermöglicht es Ihnen, jeden Aspekt Ihrer Lieblingsmomente originalgetreu festzuhalten. Das bedeutet, dass mit dem ISOCELL HP1 aufgenommene Bilder eine Welt voller Details enthalten, selbst wenn sie zugeschnitten oder vergrößert sind. Damit Benutzer den 200-Megapixel-Sensor voll ausnutzen können, ist der ISOCELL HP1 mit Samsungs neuer 4×4-Hybrid-Pixel-Binning-Technologie ausgestattet, die dies ermöglicht Es kann sein Pixellayout an die Aufnahmeumgebung anpassen und wird von einer ausgeklügelten, auf Deep Learning basierenden Software remosaic betrieben. Die Pixel-Binning-Technologie des Sensors ermöglicht es ihm außerdem, gestochen scharfe 8K-Videos mit minimalem Verlust im Sichtfeld aufzunehmen. Es funktioniert durch die Kombination von vier Pixeln zu einem 1,28 μm großen Pixel, sodass Sie wunderschöne 8K-Videos mit 30 fps und atemberaubende 4K-Zeitlupenclips mit 120 fps aufnehmen können.

Die 200MP müssen dabei nicht unbedingt zu einer deutlich besseren Qualität bei den Aufnahmen führen, aber sie bieten zumindest die Chance für eine Steigerung bei den Bildern und Videos. Ob Motorola dies auch wirklich so umsetzen kann, muss sich erst noch zeigen.

Für die Power in den neuen Modelle soll der Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor sorgen, der mittlerweile in einer ganzen Reihe von Android Topmodellen zum Einsatz kommen (beispielsweise bei der Xiaomi12S Serie oder dem neuen OnePlus 10T). Dazu soll es die Aufladung mit 125 Watt geben. Preislich muss man dazu wohl auch wieder davon ausgehen, dass die neuen Modelle im Preisbereich von über 1.000 Euro liegen werden. Motorola orientiert sich hier auch an den Topmodelle der Konkurrenz.