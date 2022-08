Xiaomi 12S: gute Nachrichten zur internationalen Version (und zum Start in Deutschland)

Xiaomi 12S: gute Nachrichten zur internationalen Version – Xiaomi hat bisher bei den Xiaomi 12S Modellen nur die Varianten für China vorgestellt. Es ist also weiter offen, wann und zu welchem Preis die neuen Modelle und vor allem das Xiaomi 12S ultra nach Deutschland kommen werden.

Nun gibt es aber erfreulicherweise Hinweise, dass Xiaomi bereits an den Tests der internationalen Version arbeitet. Konkret heißt es dazu:

Interne Tests der Xiaomi 12T- und Xiaomi 12T Pro-Geräte haben in verschiedenen asiatischen und europäischen Regionen begonnen. Erwarten Sie den Start in den nächsten Monaten. Es besteht die Möglichkeit, dass die Serie (oder mindestens 1 Gerät) es auch nach Indien schafft.

Damit gibt es zwar weiter keinen konkreten Termin für einen Start in Deutschland, aber zumindest scheint absehbar, dass die Xiaomi 12S Serie auch international startet und damit auch in Deutschland auf den Markt kommt. Zumindest bis Ende des Jahres dürften die Modelle wohl auch in Deutschland zu haben sein, dann kommt ja bereits die Xiaomi 13 Version und Kunden werden dann wohl eher direkt zum neueren Xiaomi 13 greifen.

