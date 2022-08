1&1: Handyvertrag mit Smartphone ab 4,99 Euro monatlich

1&1: Handyvertrag mit Smartphone ab 5 Euro monatlich – 1&1 hat zum Start in den August aktionsweise mehrere Smartphones im Preis gesenkt und bietet die Modelle von Xiaomi und Redmi ab 0 Euro zum Vertrag an. Die Besinderheit dabei: die Preise für die Verträge starten dabei ab 4.99 Euro im Monat, so dass neue Kunden zumindest in den ersten 6 Monaten sehr wenig zahlen müssen. Ab dem 7. Monat steigt dann der Preis im billigsten Tarif dennoch auf 19.99 Euro an. Insgesamt zahlt man so in der Mindestvertragslaufzeit durchschnittlich etwas mehr als 16 Euro monatlich für die Allnet Flat samt Smartphone. Im Deal ist dabei das Redmi Note 11.

Das Unternehmen schreibt selbst zum aktuellen Deal:

Sie haben die Wahl! Entscheiden Sie, welches Smartphone am besten zu

Ihnen passt — bei 1&1 immer inklusive Buds für 0,– € einmalig.*

Ihr 1&1 Sommer-Special-Paket: Steigen Sie ein mit dem Samsung Galaxy A13

oder Xiaomi Redmi Note 11, entscheiden Sie sich für ein Top-Preis/-LeistungsVerhältnis mit dem Redmi Note 11 Pro 5G oder dem Galaxy A53 oder wählen

Sie ein Premium-Smartphone, wie das Galaxy S22 oder das Xiaomi 11T Pro 5G.

Zu Ihrem Lieblings-Smartphone dazu, gibt es bei 1&1 Galaxy Buds2 oder

Redmi Buds 3 Pro Kopfhörer für 0,– €!* Immer dabei: Die millionenfach

bewährte 1&1 All-Net-Flat zum endlosen Telefonieren und Surfen.

die kompletten Details zu 1&1 gibt es direkt auf der Webseite des Unternehmens*

Im kleinsten Tarif bietet 1&1 die Allnet Flat leider nur mit 1GB Datenvolumen an und 5G gibt es bisher auch in dieser Allnet Flat noch nicht. Dennoch ist das Angebot vergleichsweise interessant, wenn man ein Handy samt Vertrag zu einem günstigen Preis sucht.

Der Stand von LTE und 5G bei 1&1

Handelt es sich um LTE Verbindungen bei 1&1, so verlässt sich das Unternehmen dabei auf die Dienste von O2. Aktuell ist das 1&1 Netz also immer das O2 Netz. Dabei es eine derartige Netzqualität auch nur in Bereichen möglich, wo O2 LTE ausbaut. So kann man in den besagten Regionen mit einer Geschwindigkeit bis zu 500 MBit/s surfen. Mittlerweile können auch die älteren Vodafone Tarife bei 1&1 LTE nutzen, der Speed liegt hier aber bei maximalen 50MBit/s.

Die O2 Tarife sind dazu auch bereits 5G tauglich und können – passendes Handy-Netz und auch passendes Smartphones vorausgesetzt – bereits im 5G Netz von O2 genutzt werden. Allerdings ist das O2 Netz bisher noch eher punktuell und in den großen Städten mit 5G versorgt. Man sollte daher auf jeden Fall einen Netztest machen um sicherzustellen, dass man auch in einem ausgebauten Bereich wohnt: kostenloser o2 Netztest*

Früher oder später wird es auch ein eigenes 5G Netz von 1&1 geben, denn das Unternehmen hat entsprechende Frequenzen bei der Netzauktion ersteigert und will damit der 4. deutsche Netzbetreiber werden. Aktuell wurde dieses Netz allerdings noch nicht gestartet und 1&1 schreibt selbst zu den Vorbereitungen dieser Aktion:

In den vergangenen Monaten haben wir die zentralen Voraussetzungen für den baldigen Start des 1&1 Mobilfunknetzes geschaffen: Wir haben Verträge mit Partnern für den Netzaufbau unterzeichnet, unser Glasfasernetz weiter ausgebaut und eine National Roaming-Vereinbarung mit Telefónica getroffen, die uns ermöglicht, unseren Kunden und Kundinnen bereits während der Aufbauphase unseres Mobilfunknetzes flächendeckenden Empfang zu bieten. Als Neueinsteiger setzen wir von Beginn an auf die neueste Technik: So bauen wir das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis der neuen OpenRAN-Technologie. So wollen wir den Wettbewerb beleben und einen Beitrag leisten, Deutschland bei 5G nach vorne zu bringen. Für den Ausbau haben alle Netzbetreiber, so auch 1&1 als neuer MNO, von der Bundesnetzagentur verbindliche Vorgaben für das Tempo des Netzaufbaus bekommen. So sind wir verpflichtet, bis Ende 2022 1.000 5G-Basisstationen aufzustellen, bis Ende 2025 25 Prozent der Haushalte abzudecken und bis 2050 50 Prozent. Diese Vorgaben wollen wir einhalten und möglichst übertreffen. Beim Rollout kooperieren wir mit sogenannten Tower Companies – Funkturmbetreibern. Einen ersten starken Partner für unsere passive Netzinfrastruktur haben wir kürzlich mit Vantage Towers gewonnen. Über die Kooperation erhalten wir Zugang zu tausenden bereits bestehende Funkmasten und sparen so wertvolle Zeit für aufwendige Standortakquise ein. Zudem schont die langfristige Anmietung von Funktürmen Umwelt und Ressourcen. Mit dem Bau unseres innovativen Mobilfunknetzes investieren wir in den kommenden Jahren erheblich in digitale Infrastruktur Deutschlands.

Es ist daher bisher noch nicht bekannt, wann genau die Mobilfunk-Tarife von 1&1 direkt das 1&1 5G Netz werden nutzen können. Aktueller Stand ist, dass man O2 als Netzpartner im 5G Bereich hat.