OnePlus und Motorola canceln die Produkt-Launches in China – Heute wäre in China an sich eine ganze Reihe neue Hardware vorgestellt worden, denn sowohl OnePlus als auch Motorola hatten angekündigt, neue Geräte launchen zu wollen. Diese Events wurden nun kurzfristig und ohne nähere Begründung abgesagt. OnePlus scheint auch noch keinen Plan zu haben, wie man weiter vorgehen will, denn die Absage und die Hinweise auf einen späteren Start sind doch sehr vage. Sicher scheint nur, dass es heute kein neues OnePlus Ace pro geben wird.

Im Netzwerk Weibo schreibt das Unternehmen selbst:

Der Start des OnePlus 10T scheint aber nicht betroffen, dieser soll aber auch nicht in China erfolgen.

Auch Motorola wollte heute eigentlich das neue Moto RAZR 2022 und das Moto X30 pro vorstellen, aber auch dieser Termin wurde abgesagt. Auch in dem Fall gibt es keinen Grund, warum das Unternehmen die neuen Smartphones heute nicht der Öffentlichkeit vorstellt und auch Motorola nennt keine Timeline, wann die neuen Geräte endlich kommen könnten. Die Absage erinnert damit stark an die Meldung von OnePlus.

Aktuell ist daher noch vollkommen offen, was genau der Hintergrund für diese Absage sein könnten, aber wenn zwei Hersteller dies so handhaben, scheint es zumindest nicht nur mit einem Modell oder einem Hersteller zusammenzuhängen, sondern größte Kreise zu ziehen. Bei mysmartprice bringt man die angespannte Situation rund um Taiwan ins Spiel – eventuell werden kriegerische Handlungen:

Angesichts der Tatsache, dass nur der Start in China von OnePlus verschoben wurde, könnte der Grund für die Verschiebung dieser Veranstaltungen ein anderer sein, der möglicherweise nur für China spezifisch ist. Diese Nachricht hat sich erst in den letzten 24 Stunden entwickelt, als die Spannungen zwischen China und Taiwan zunahmen. Die Spannung nahm zu, nachdem die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Dienstag in Taiwan gelandet war. Und da in China und Taiwan höchste Alarmstufe herrscht, haben diese Marken die Markteinführungen aufgrund dieser Ereignisse möglicherweise abgesagt.

Bleibt abzuwarten, was genau sich dahinter verbirgt und wann die Unternehmen mehr Details dazu veröffentlichen.