Das sind die schnellsten Smartphones im Juli 2022 – Antutu hat wieder die aktuelle Auswertung der Smartphone mit den höchsten Werten im eigenen Benchmark zusammengestellt und wenig überraschend übernehmen im Juli die Smartphone mit dem neuen Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor die Spitze an den Rankings. Das schnellste Smartphone im Test ist dabei das ASUS ROG 6 pro mit über 111.000 Punkten gefolgt vom ASUS Zenfone 9 mit 108.000 Punkten. ASUS bestückt also im Juli die Spitze der Benchmarks mit gleich zwei Smartphones. Die anderen Hersteller werden ihre Snapdragon 8+ Modelle aber auch zeitnah launchen und dann wird es sicher eng werden an der Spitzen.

Im Leistungstest sieht man auch recht gut den Unterschied zum bisherigen Prozessor – die neuen Modelle mit dem Snapdragon 8+ Chipsatz bringen etwa 10 Prozent mehr Leistung im Benchmark und das war auch in den Pressemitteilungen so angekündigt wurden. Ein wirklich gigantischer Sprung ist dies natürlich nicht und dazu wurden nur die Android Smartphones erfasst – mit dem iPhone in dieser Auswertung würde die Spitze sicher noch etwas anders aussehen.